На фоне сокращения численности работоспособного населения в Японии компании разрабатывают решения, которые позволят обойтись меньшим числом живых сотрудников. В Panasonic сообщили, что работают над роботом, который призван заменить людей на сборе овощей.

Устройство разрабатывает небольшая команда сотрудников подразделения производственных инноваций — этот отдел Panasonic создает решения для автоматизации производства с конца 60-х годов прошлого века. В настоящее время они дорабатывают уже третий прототип робота, который тестируется на ферме в префектуре Нагано.

Устройство представляет собой перемещающийся вдоль грядки на рельсах корпус с камерами и оборудованной сервоприводами "рукой"-манипулятором. Задача, стоящая перед ним, не так проста, как кажется на первый взгляд: необходимо не только сорвать плод, не повредив его, другие томаты и всё растение, но и перед этим определить степень спелости.

Разработчики оборудовали робота тремя камерами. Первая применяется для того, чтобы найти гроздья плодов в листве. Две другие — чтобы корректно определить их цвет (и, соответственно, спелость), а также точное положение в пространстве. При этом роботу можно указать, какой именно степени спелости плоды необходимо собрать. Для распознавания применяются алгоритмы машинного зрения на основе искусственного интеллекта, робота обучили на наборе данных из 10 000 фотографий томатов.

Впрочем, в ближайшее время инновационный робот людей на фермах не заменит: если живой работник способен собирать порядка 800 томатов в час, причем практически без потерь, то робот пока успевает за час собрать лишь около 180, при этом процент успеха при сборе — лишь 60%. Разработчики намерены совершенствовать "железо" и программное обеспечение, чтобы повысить и скорость, и точность сборки — скорость до 300 плодов в час (быстрее и не нужно — ведь робот, в отличие от человека, может работать круглосуточно), а точность — до 100%. Например, этого можно было бы добиться, дополнив систему нейросетью, самостоятельно анализирующей успешные и неуспешные попытки сорвать плод и "учащейся" на ошибках.

Также до коммерциализации разработки предстоит подумать о шасси, которое позволило бы роботу свободно передвигаться по теплице, при этом не повреждая ее, растения и не сталкиваясь с людьми. Придется и сократить себестоимость. Задача более отдаленного будущего — адаптировать робота для сбора других культур, например, сладкого перца или баклажанов.