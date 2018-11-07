Компания Xiaomi представила на китайском рынке дешевую альтернативу беспроводным наушникам AirPods. Если Apple просит за свою модель 13 490 рублей, то AirDots предлагаются всего за 199 юаней (около 1,9 тысячи рублей). Поставлять новинку начнут с 11 ноября.

В AirDots можно делать все то же, что с наушниками Apple: слушать музыку, совершать звонки и управлять воспроизведением, нажимая на сенсорную область. В коробке с ними также идет компактный зарядный чехол.

В отличие от AirPods, новинка комплектуется силиконовыми вкладышами, которые обеспечивают лучшую звукоизоляцию и более плотную посадку. Кроме того, AirDots совместимы с более современным стандартом Bluetooth 5.0. Однако по качеству звучания и уровню надежности "уши" Xiaomi вряд ли сравнятся с оригиналом.

Возможно, скоро компания начнет комплектовать AirDots собственные мобильные устройства. Xiaomi так уже поступила с 15-долларовой беспроводной зарядкой, выпущенной ранее в этом году, — теперь она продается вместе с новым смартфоном Mi Mix 3.