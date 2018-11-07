Компания Advanced Micro Devices показала Radeon Instinct MI60 — первый на рынке графический процессор, построенный на 7-нм техпроцессе. Видеоускоритель, основанный на архитектуре AMD Vega, в 1,25 раза производительнее карт предыдущего поколения (при том же уровне энергопотребления), а плотность транзисторов вдвое выше.

Пиковая производительность Instinct MI60 в операциях с плавающей запятой — до 7,4 терафлопса. Транзисторов у новой Vega — 13,2 миллиарда штук, сказал старший вице-президент по разработке Radeon Technologies Group Дэвин Ван. По его словам, один серверный чип Epyc сможет подключаться к четырем картам Radeon Instinct посредством внутреннего соединения Infinity Fabric. Кроме того, новинка поддерживает аппаратную виртуализацию 3-го поколения AMD, так что большей части пользователей будет достаточно одной карты.



На бенчмарке DGEMM модель MI60 оказалась в 8,8 раза быстрее предыдущего поколения, 14-нм MI25. В Resnet-50 обработка изображения происходила в 2,8 раза быстрее, сказал Ван. По уровню производительности новая Vega сравнима с Tesla V100 от Nvidia.



Radeon Instinct предназначена для использования в дата-центрах, сообщает VentureBeat. Графика подходит для облачного гейминга (когда основная часть вычислений перекладывается на удаленный сервер), виртуальных рабочих столов, задач, связанных с искусственном интеллеком и других типов высокопроизводительных вычислений. Вместе с этим было объявлено о выпуске ROCm (Radeon Open Compute) 2.0 — программного комплекса с открытым исходным кодом, предназначенного для решения задач с вовлечением машинного обучения. Проект в том числе поддерживает китайский поисковик Baidu.

AMD начнет поставки Radeon Instinct MI60 клиентам к концу года. Другую модель, Instinct MI50, начнут отгружать в I-м квартале 2019-го.

Radeon Instinct была анонсирована на конференции Next Horizon в Сан-Франциско. В рамках того же мероприятия AMD раскрыла процессорную микроархитектуру Zen 2-го поколения. Она ляжет в основу нового семейства чипов, которые будут выходить на протяжении ближайших нескольких лет, начиная со следующего года.