Власти Китая начали внедрять новую технологию биометрической идентификации, которая анализирует силуэт и манеру движений, что позволяет установить личность человека даже если его лицо скрыто от камер или он повернут к ним спиной. Как говорит глава компании-разработчика Watrix Хуан Юнчжэн, система может легко "узнать" цель, если она находится не далее 50 метров.

Алгоритм основан на уникальном "рисунке" походки, включая ритм, скорость и другие особенности передвижения. Система, по словам Юнчжэна, анализирует "все особенности тела" — её не получится обмануть, если человек наклонится, присядет, отвернется, начнет прихрамывать или по-другому изменит походку.

Идея алгоритма, идентифицирующего человека по манере ходьбы, не нова — похожие системы создавались в США, Великобритании, Японии и Израиле, но ни одна не нашла коммерческого применения. Технология Watrix тоже пока несовершенна: она не умеет анализировать картинку в режиме реального времени, а на поиск одного человека на часовом видео уходит около 10 минут. В прошлом месяце Watrix привлекла 100 миллионов юаней (около $14,5 миллиона) на доработку своего алгоритма, передает Associated Press.

По официальной статистике, в Китае установлено свыше 170 миллионов камер — это самая крупная система видеонаблюдения в мире, причем в ближайшие три года власти намерены подключить к сети еще около 400 миллионов камер. К помощи алгоритма Watrix уже прибегает полиция Пекина и Шанхая. Кроме того, интерес к разработке проявили правоохранительные органы неспокойного Синьцзян-Уйгурского автономного района — региона КНР с преимущественно мусульманским населением, где часто происходят беспорядки.