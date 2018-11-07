Социальная сеть Facebook даст время на раздумья пользователям, решившим отменить отправку личного сообщения в мессенджере. Такая возможность упоминается в описании приложения Facebook Messenger (версия 191.0) для iOS-устройств. На то, чтобы передумать, пользователям дадут 10 минут.

"Скоро: Возможность удаления уже отправленного сообщения из чата, — сказали в Facebook, — Если вы по ошибке отправили фото, неверную информацию или сообщение не в тот чат, вы сможете удалить свое сообщение в течение десяти минут после его отправки". Для сравнения, WhatsApp, которым также владеет Facebook, дает целый час, чтобы отозвать послание.

Facebook пообещала добавить возможность удаления уже отправленных сообщений в апреле. Сделано это было после того, как СМИ заметили, что компания удаляет переписку с пользователями её основателя Марка Цукерберга. Администрация Facebook объяснила поступок требованиями корпоративной безопасности.

В почте Gmail кнопка "Отменить отправку" (Undo Send) была введена в 2015 году. Там эта функция, однако, просто задерживает отправку письма — на случай, если пользователь внезапно передумал, случайно нажал на кнопку "Отправить" или захотел внести какие-то правки. По истечении нескольких секунд письмо будет отослано окончательно и "вернуть" его уже нельзя.