То о чем так долго говорили свершилось. В мире появился еще один форм-фактор мобильного устройства. Казалось инновации в этой сфере окончательно прекратились и все стало одинаково, но нет нас ждут смартфоно-планшеты со складным дисплеем.

Минувшей ночью такое устройство представил Samsung. Формально нечто близкое показал пару недель назад малоизвестная китайская компания, но тут речь идет о производителе мобильной электронике номер один в мире, то есть это не просто ради хайпа, это на полном серьезе, телефон со складывающимся дисплеем.

Джастин Денисон, вице-президент Samsung Electronic America: "Вы наверно хотите знать как это выглядит в реальной жизни и как работает. Вот он. Когда он открыт – это планшет с большим дисплеем, а когда закрыт – это телефон, который помещается в карман."

А теперь к другим новостям. Google фактически ответил на обвинения Роскомнадзора, что потворствует пиратам. Ответил заочно, спустя пять дней после жалобы регулятора и в виде отчета в своем блоге, о том как компания борется с пиратством, ни разу не упомянув Роскомнадзор. Подробности – в программе Вести.net.