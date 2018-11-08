Американская компания Harley-Davidson объявила о готовности своего первого электрического мотоцикла к массовому производству. Новая модель — LiveWire — наделена двигателем на постоянных магнитах, который размещен в нижней части. За счет снижения центра тяжести, им будет проще управлять на разных скоростях.
LiveWire оснастят двумя аккумуляторами: основная батарея из литиево-ионных ячеек будет окружена корпусом из литого алюминия, вспомогательная 12-вольтовая будет отвечать за энергоснабжение систем освещения, органов управления, звуковых сигналов и цветного сенсорного экрана, находящегося над рулем. С тачскрина можно управлять подключением Bluetooth-устройств, воспроизведением музыки, навигацией и другими функциями.
Заряжать электромотоцикл можно от обычной бытовой розетки через сетевой шнур, хранящийся под сиденьем. На американских заправках LiveWire можно будет быстро зарядить (DC Fast Charge) через коннектор SAE J1772, в странах Европы — через CCS2 — IEC 2-го типа.
Другие особенности LiveWire: 17-дюймовые колеса со спортивными шинами Michelin, полностью регулируемая подвеска Showa, противобуксовочная система, тормоза с ABS и семь режимов езды. Производитель электромотоцикл будут на предприятии компании в Йорке, штат Пенсильвания.
На официальном сайте Harley-Davidson сказано, что новинка планируется "к серийному запуску в 2019 году, именно тогда мотоцикл поступит в продажу". Цена на него пока не разглашается.
2017-й выдался тяжелым годом для Harley-Davidson: в мире розничные продажи мотоциклов снизились на 6,7%, в США — на 8,5%. В связи с этим компания намерена освоить рынок электромотоциклов — новый, но считающийся весьма перспективным.
Harley-Davidson — далеко не единственная компания, которая занимается созданием мотоцикла с электромотором. В конце прошлого года Yamaha представила концепт "робоцикла" с электромотором и батареями-ячейками Motoroid, способного "общаться" с ездоком посредством искусственного интеллекта.
Над созданием самоуправляемого мотоцикла думает и другая японская компания, Honda. В начале 2017-го эта фирма анонсировала концептуальный байк Riding Assist с функцией автобалансировки, которая удерживает двухколесное средство на месте, не давая ему завалиться на бок. Помимо выравнивания, новая функция позволяет "мотоциклу для новичков" медленно следовать за владельцем, не падая.
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