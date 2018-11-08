Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, обновила список лучших приложений для поиска работы. Всего эксперты изучили 27 самых популярных программ Google Play и App Store в категории "Работа", оценив каждую по 89 различным показателям.

Исследователи оценивали общую функциональность, возможность поиска вакансий по ключевым словам и месту работы, удобство интерфейса, стабильность, безопасность передачи персональных данных, наличие сведений о соблюдении законов РФ и другие показатели. Лучшими по совокупности оценок были признаны HeadHunter, SuperJob и "Зарплата.ру".

Проверку на безопасность (наличие уязвимостей, избыточность запрашиваемых разрешений, возможность удаления учетной записи) выдержали далеко не все приложения. Некоторые приложения, даже лидеры, частично не шифруют контент (например, ссылки на вакансии, сведения об устройстве или фотографии): Indeed Работа, Trovit и "Объявления Avito" — для iOS, Superjob, "Зарплата.ру", Trovit, "Росработа", Jobrapido, Карьерист.ру, "Объявления Avito" и Worki — для Android. В незашифрованном виде персональные данные передают Jobrapido (для обеих платформ) и Карьерист.ру — для Android, сообщили Вестям.Hi-tech в Роскачестве.

Самые гибкие поисковые фильтры оказались у приложения HeadHunter — там можно отфильтровать вакансии по должности, компании, месту работы, заработной плате, опыту, занятости и времени публикации. Кроме того, результаты поиска можно сохранять. У HeadHunter (и "Работа в России") также реализован поиск вакансий для людей с инвалидностью и соискателей от 14 лет. Самыми удобными (простота интерфейса, релевантность выдачи) признали HeadHunter, SuperJob и Worki.

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Роскачества. Настроив фильтры, пользователи могут сформировать собственную выборку по личным критериям. Программы можно упорядочить по рейтингу, удобству использования, безопасности, надежности, функциональности и другим параметрам.