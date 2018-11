На презентации Samsung для разработчиков, в ходе которой компания показала прототип сгибаемого пополам планшета, также был представлен интерфейс One UI, приспособленный для удобного пользования устройствами с крупными экранами.

Новая оболочка разделена на две части: "область просмотра" (Viewing Area) в верхней половине дисплея, на которой отображается вся важная информация, и "область взаимодействия" (Interaction Area) внизу, чтобы до неё было удобно дотянуться пальцем.

Также в Samsung изменили внешний вид значков, переключателей и скруглили углы многих элементов, чтобы их легче было нажимать, удерживая смартфон в одной руке.

К прочим особенностям One UI относятся поддержка "темного режима" и наличие внутри приложений укрупленных "блоков фокуса", находящихся в зоне досягаемости пальца. "Опыт был переработан с той целью, чтобы избавиться от перегруженности и отвлекающих факторов, дав пользователю возможность лучше фокусироваться и перемещаться по смартфону", — сказали в Samsung.

Бета-версия Android 9 Pie с поддержкой One UI будет доступна в США, Германии и Южной Корее позднее в этом месяце, после — в других странах Европы и Азии. Релиз One UI для Galaxy S9, S9 Plus и Note9 намечен на январь 2019 года.