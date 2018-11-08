Китайское государственное информагентство "Синьхуа" в партерстве с местной поисковой системой Sogou представило первого в мире телеведущего, целиком сгенерированного на компьютере. Результатом совмещения изображений и голосов людей-журналистов с технологиями машинного обучения стала вполне достоверная ИИ-симуляция.

За основу англоязычного "киберведущего" была взята внешность актера Чжана Чжао, его китайской версии — Цю Хао. Впервые их цифровые копии поприветствовали посетителей Всемирной интернет-конференции (World Internet Conference), которая открылась на этой неделе в Учжэне.

Как говорят в "Синьхуа", компьютерная программа зачитывает новостные сводки "так же эффективно", как люди, поскольку разработанные в Sogou алгоритмы машинного обучения способны имитировать реалистичные движения губ и выражения лиц. Судя по видео, мимика ИИ-ведущих и правда выглядит очень естественно, хотя речь звучит несколько монотонно.

Симуляция уже вошла в состав команды репортеров "Синьхуа". Её можно увидеть на официальном сайте агентства, платформе онлайн-телевидения, в мобильных приложениях и публичном аккаунте WeChat, пишет газета South China Morning Post. По словам представителей компании, технология открывает "бесконечные перспективы", позволяя существенно сократить стоимость производства ежедневных телевыпусков и оперативнее уведомлять зрителей о важных новостях.