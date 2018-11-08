"Яндекс.Такси" объявил о выходе на финский рынок. Начиная с завтрашнего дня, 9 ноября, онлайн-сервис для вызова такси начнет работу в Хельсинки. Там услуги пассажирских перевозок будут оказываться под новым брендом — Yango ("Янго").

На начальном этапе Yango будет доступен в центре и спальных районах столицы Финляндии. В дальнейшем географию присутствия сервиса расширят на другие населенные пункты, передает ТАСС. Сервис будет работать с компаниями, имеющими лицензию на оказание услуг такси, а также с индивидуальными предпринимателями.

За рубежом Yango смогут воспользоваться и россияне. Если на смартфоне имеется "Яндекс.Такси", никаких дополнительных приложений устанавливать не понадобится.

Финляндия — третья страна Евросоюза, в которой заработал "Яндекс.Такси". В марте этого года российский сервис стал доступен в Риге (Латвия), в мае — в Таллине (Эстония). В июне было объявлено о выходе на сербский рынок.