"Умная" помощница Alexa впервые стала доступна на компьютерах с Windows 10. Загрузив ассистента Amazon из магазина Microsoft Store, пользователи смогут создавать напоминания и списки дел, устанавливать таймеры и будильники, читать новости и прогноз погоды, включать музыку, слушать подкасты и аудиокниги, управлять приборами "умного" дома и многое другое.

Новое приложение открывает доступ к "десяткам тысяч" умений Alexa, говорят в Amazon. На момент запуска, однако, ряд функций недоступен: например, нельзя включать видео, общаться в мессенджерах и пользоваться стриминговыми сервисами вроде Spotify и Pandora.

Программа Alexa доступна на ПК с Windows 10 в США, Великобритании и Германии. Пользователям из других стран ассистентку откроют в следующем году, пишет TechCrunch.

Помимо этого, в каталоге онлайн-магазина Amazon начали предлагаться Windows-компьютеры, предварительно настроенные на использование Alexa "из коробки" (Alexa Built-In). Такие модели предлагают Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.

Amazon и Microsoft "подружили" своих помощниц летом, открыв пользователям возможности, которые раньше были доступны только одной из них. Обращаясь к Cortana, пользователи могут заказывать товары из онлайн-магазина Amazon, приглушать музыку и управлять системами "умного" дома, к Alexa — зачитывать почту и заносить события в календарь Outlook.