"Яндекс.Такси" вышло на два новых рынка: Африки и Западной Европы, причем под новым брендом. Компания выбрала название Yango, оно образовано от слов Yandex и go. Идея в том, чтобы придумать некое понятное на всех языках слово, но без упоминания такси с заделом, чтобы потом под этим же брендом со временем предоставлять и другие услуги "Яндекса".

Фирменный стиль машин сохранился, изменилось только название бренда на них. Про планы работы в Абиджан, крупнейшем городе Кот-д’Ивуара, известно немного, про Финляндию – больше. Пока Yango будет работать в центре и в спальных районах Хельсинки. В будущем сервис планируется расширить на ближайшие населенные пункты.

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