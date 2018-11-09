На проходившей на этой неделе конференции Android Dev Summit представители Google рассказали разработчикам приложений для самой популярной в мире мобильной платформы, какие новые возможности появятся у них в обозримом будущем. Одна из них — лишить пользователей возможности предотвращать установку обновленной версии программы.

В Google говорят, что разработчики давно просили о такой возможности, и вот ее реализовали — в новом API под названием In-app Updates. Главным образом это может понадобиться, когда предыдущее обновление приложения содержит критическую ошибку. В этом случае разработчики смогут в момент запуска приложения пользователем отобразить блокирующее взаимодействие с программой информационное окно во весь экран. Оно будет отображаться все время, пока обновление скачивается и устанавливается в фоне.

Кроме того, помимо такого "жесткого" варианта будет возможность просто позволить пользователю спокойно использовать приложение в тот момент, пока обновление загружается. В настоящее время во время скачивания обновления Android-приложения оно недоступно для использования.

Сейчас новый API тестируется Google совместно с несколькими партнерами, а в ближайшем будущем станет доступен всем разработчикам.