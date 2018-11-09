Многие пользователи знают, что включение "ночного режима" помогает существенно продлить время работы смартфона с OLED-экраном. Яркая и светлая картинка тратит больше энергии на подсветку каждого пикселя, но когда точка окрашена в черный цвет — то есть выключена, заряда батареи она практически не потребляет.

Об этом Google напомнила разработчикам на конференции Android Dev Summit, проходившей на этой неделе. На примере собственного Pixel-смартфона компания показала, что самый "прожорливый", белый цвет тратит 320 мА, тогда как черный — лишь около 50 мА. Преимущества "ночного режима" становятся еще более очевидными, когда дисплей устройства выкручен на 100-процентную яркость. В обычном режиме приложение YouTube расходует 239 мА, но когда включена "темная" тема — всего 96 мА.

В то же время в Google признали, что сами недооценивали важность "ночного режима". Собственное руководство поисковика по стилю "материального" дизайна предъявляет к разработчикам требования оформлять программы в сплошных, ярких цветах с доминированием белого.

В связи с этим компания пообещала сделать больше своих приложений менее энергозатратными. "Темная" тема уже имеется в YouTube и "Сообщениях" Android, а скоро будет добавлена в "Телефон" и персонализированную ленту в "Google Поиске". В "ночной режим" может быть переведен и сам Android: для этого нужно вытащить шторку и включить эту функцию на панели быстрого доступна.

Новые флагманские смартфоны, оснащаемые тройными камерами, 3D-сканерами лица, OLED-панелями высочайшего разрешения и другими энергоемкими технологиями, держат зарядку меньше, чем старые модели. Чтобы продлить время работы, обладателям смартфонов с OLED-панелями по возможности рекомендуют снижать яркость экрана, чтобы на подсветку тратилось меньше энергии, подключаться к Wi-Fi, а не LTE-сетям, а на Android — пользоваться энергосберегающим режимом.