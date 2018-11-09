Один из создателей Vine Дом Хофманн анонсировал в твиттере перезапуск некогда очень популярной платформы для обмена циклическими роликами. По его словам, "духовный преемник" почившего видеосервиса начнет работу весной следующего года, а называться он будет по-другому — Byte.

Напомним, Vine был выкуплен Twitter в конце 2012 года, еще до официального запуска приложения. Платформа увидела свет в январе 2013-го, став популярным форматом для публикации зацикленных (как правило, вирусных и юмористических) роликов длительностью до шести секунд.

Twitter развивал Vine очень медленно, а с появлением поддержки Instagram видео в 2013-м внедрение новых функций практически прекратилось. В конце 2016-го Vine был закрыт: компания отозвала приложение из магазинов, а команду разработчиков распустила.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc — dom hofmann (@dhof) 8 ноября 2018 г.

Ранее Хофманн уже предпринимал попытку возродить Vine. В январе он представил логотип и новое название преемника "Instagram для видео" — V2, пообещав запустить его позднее в этом году. По неназванным причинам (по данным TechCrunch, из-за недостатка финансирования), однако, проект пришлось отложить.

В этот раз, заверил Хофманн, новому продукту быть точно суждено, так как в разработку Byte вложился венчурный фонд. Как много людей работает над проектом и чем он будет отличаться от Vine, предприниматель не уточнил.