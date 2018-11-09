Первый собственный смартфон отечественного поисковика — "Яндекс.Телефон", — по-видимому, уже совсем близок к выходу. Изображение коробки, в которой, предположительно, будет лежать устройство, выложил в твиттере журналист и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По изображению можно узнать, что новинка комплектуется 5,65-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, 8-ядерным процессором, 4 гигабайтами оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Реализована поддержка NFC-чипа, а значит, при помощи "Яндекс.Телефон" можно будет расплачиваться бесконтактным способом. Производится модель YNDX-000SB в Китае. Заявленный срок службы — 2 года, гарантийный срок — 1 год, написано на коробке.

А я уже волноваться начал и переживать. Вот только цена сильно смущает. Не полетит никак. Впрочем как и "успешная" колонка pic.twitter.com/YKJxtdxnwA — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) 9 ноября 2018 г.

Муртазин добавил, что "цена сильно смущает", и выразил сомнения в успешности устройства. По словам аналитика, аппарат "не полетит никак" — как и вышедшая летом смарт-колонка "Яндекс.Станция".

Информация, указывающая на планы "Яндекса" выпустить собственный смартфон, попала в открытый доступ в середине июля. По данным СМИ, за "Яндекс.Телефон" попросят как минимум 15–17 тысяч рублей. Скорее всего, новинка будет работать на модифицированной версии Android с поддержкой голосовой помощницы "Алиса".