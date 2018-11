На что в итоге оказался похож смартфон со складным дисплеем, может ли существовать интернет-сервис без рекламы и зачем Яндекс запустил службу такси на западе Африки? Главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.Нет с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Самым ярким событием минувшей недели мы считаем самую серьезную за несколько лет инновацию (простите за это слово) в телефоностроении. В Сан-Франциско, в главном конференц-центре Кремниевой долины — Масконе — Samsung показал сгибающийся, складной смартфон.

— "Раскладушка" с гибким экраном стала самым громким анонсом первого дня конференции Samsung, но начали главный доклад совсем с других анонсов. Ведь у корейцев есть Биксби —собственный персональный цифровой ассистент, до сих пор, впрочем, особой славы не снискавший.

— Не так уж часто российский бизнес в сфере высоких технологий находит на иностранные рынки вне границ бывшего советского союза, не маскируя при этом страны своего происхождения. И кто бы мог подумать, что "Яндекс.Такси" запустится в западной Африке. И в Финляндии.

— А теперь постоянная наша рубрика "темная сторона фэйсбука". WhatsApp, самый популярный мессенджер на планете, нашел-таки способ показывать пользователям рекламу. Таки — потому что до поглощения Facebook лозунгом основателей мессенджера была фраза "No ads, no games, no gimmicks", то есть "никакой рекламы, никаких игр, никаких фокусов".

— Конечно, условно-бесплатная, рекламная модель работы интернета сейчас является основополагающей, другой ситуацию трудно себе представить. Но вот на этой неделе в Лиссабоне проходил Web Summit, и на его открытии человек, которого считают изобретателем веба, Тим Бернерс-Ли говорил ровно об этом.

— В это же время на другой стороне Евразии, в Учжене проходил другой Web Summit, китайская его версия. Конечно, там тоже говорили о будущем сети, но одна новость из Вучженя особенно взволновала всех, хотя прямого отношения к интернету она вроде бы и не имеет — китайцы создали виртуального ведущего новостей.

— Фишка недели: байкодрон