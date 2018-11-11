Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) удовлетворило патентную заявку Apple, описывающую "систему и метод для автоматического обнаружения правого и левого уха в наушниках". Благодаря этому изобретению пользователи надевать устройство, не обращая внимания на маркировку L и R — алгоритмы самостоятельно подстроят звучание под нужное ухо.

В каждую чашку наушников встроено пять микрофонов, определяющих, в каком ухе они оказались. Помимо этого, в документе Apple упоминается та же технология образования звука, что и на смарт-колонках HomePod: один микрофон будет использоваться для захвата голоса, другой — для подавления внешних шумов, чтобы человека было четко слышно.

Новая разработка может быть применена в первых накладных наушниках Apple, о которых сообщалось в июне. По данным агентства Bloomberg, новинка сможет выдавать звук студийного качества. Релиз устройства запланирован на следующий год.