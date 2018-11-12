В рамках конференции X018, состоявшейся в Мехико, компания Microsoft огласила список игр для Xbox, которые будут поддерживать управление мышкой и клавиатурой. Использовать альтернативные способы управления игроки смогут уже в среду — 14 ноября.

В этот день поддержка периферийных устройств будет добавлена в 15 играх: Fortnite, DayZ, Bomber Crew, Children of Morta, Deep Rock Galactic, Minion Master, Moonlighter, Strange Brigade, Warhammer: Vermintide 2, Vigor, Warface, Warframe, Wargroove, War Thunder и X-Morph Defense. Со временем список будет пополняться.

Однако не все игры будут поддерживать и клавиатуру, и мышку. Ранее в Microsoft говорили, что дадут разработчикам возможность самим решать, как реализовать поддержку периферии "ради обеспечения оптимального и справедливого игрового опыта".

С Xbox One совместима большая часть проводных и беспроводных USB-клавиатур и мышек. Спецкомплект — "первую в мире беспроводную механическую клавиатуру и мышку, разработанные с нуля специально для Xbox One и Windows-компьютеров", — выпустит компания Razer. Больше об этих новинках пообещали рассказать в январе следующего на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе.

Также на X018 было объявлено о выходе в России контроллера Xbox Adaptive Controller, адаптированного для людей с ограниченными физическими возможностями. Конструкция этого устройства предполагает наличие стандартной крестовины и двух больших, круглых кнопок, которые пользователь может сконфигурировать под свои нужды. В 2019 году контроллер появится на 17 новых рынках, включая Россию.