Источники корейского агентства Yonhap News Agency озвучили предполагаемое название, цену и дату выхода первого складного смартфона Samsung. По данным осведомителей, новая модель получит имя Galaxy F, а в продажу она поступит к марту следующего года — чуть позже очередного флагмана Galaxy S.

Обойдется новинка недешево. За модель, которая сможет раскладываться в планшет, запросят 2 миллиона вон, или примерно $1770, сообщает Yonhap. Эта информация не подтверждена, однако ранее руководитель мобильного подразделения Samsung Ди Джей Ко заявлял, что его компания намерена поставить миллион складных устройств в 2019 году.

Следующий флагманский смартфон — Galaxy S10 с поддержкой мобильных сетей 5-го поколения — будет показан в феврале, скорее всего — на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Galaxy F представят месяцем позднее, но поддержкой 5G он обладать не будет, отмечает агентство.

Прототип смартфона с технологией Infinity Flex Display, который может сгибаться пополам, Samsung показала на прошлой неделе. В сложенном виде он выглядел как обычный, хоть и очень увесистый смартфон, в развернутом — как 7,3-дюймовый планшет. Когда его OLED-панель раскрыта, на ней может одновременно отображаться до трех приложений (эту функцию назвали "мультиактивное окно"). Ни дату выхода сгибаемых устройств, ни цену в Samsung не назвали.