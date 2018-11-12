В России началось предварительное заполнение базы данных пиратских сайтов. Ссылки на нелегальные копии контента в реестр включают правообладатели, а поисковики — обязаны исключать их выдачи во внесудебном порядке, передает ТАСС со ссылкой на главу "Газпром-медиа" Дмитрия Чернышенко.

"Я знаю, что вовсю работают те, кто создают эту платформу, — сказал он. — И начинается уже предварительное заполнение базы данных". Полноценный реестр будет создан не ранее чем через три месяца, добавил Чернышенко.

Создание базы пиратских ссылок подразумевают условия меморандума, который 1 ноября заключили российские интернет-компании и правообладатели. Поисковики обязываются сверяться со списком каждые пять минут и в течение шести часов удалять ссылки из поисковой выдачи. Ведет реестр Роскомнадзор — он также выступает как посредник в случае возникновения споров между сторонами.

Соглашение заключили интернет-компании с одной стороны ("Яндекс" и принадлежащий ему "Кинопоиск", Mail.ru Group, Rambler Group и видеоплощадка RuTube, совладельцем которой выступает "Газпром-медиа") с правообладатели с другой: холдинг "Газпром-медиа", "Первый канал", ВГТРК, "Национальная медиа группа", "СТС медиа", Ассоциация интернет-видео (объединяет онлайн-кинотеатры) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года, если к тому времени не примут закон, обязывающий поисковиков удалять ссылки на пиратский контент по требованию правообладателей, без решения суда.