Компания CloudFlare выпустила мобильные приложения с поддержкой бесплатного DNS-сервиса 1.1.1.1, делающего веб-серфинг более быстрым и безопасным. Новая программа автоматически шифрует все DNS-запросы — так, чтобы сотовый оператор не смог узнать, к каким сайтам обращается пользователь.

Без сервиса системы доменных имен (domain name system, DNS) пользователям интернета приходилось бы вместо простых и понятных имен сайтов вводить в адресную строку браузера длинные последовательности цифр. За трансформацию имен доменов отвечают DNS-серверы — машины, "переводящие" имена доменов на язык чисел, понятный сетевому оборудованию. В некоторых странах власти также используют DNS для ограничения доступа к интернет-сайтам и сервисам, которые вызывают у них дискомфорт. Обычно DNS-сервис предоставляется интернет-провайдером, однако можно настроить устройство и на работу со сторонними серверами DNS.

Это и делает CloudFlare, заменяя сторонние DNS-серверы на собственные. В результате DNS-запросы обрабатываются "на 28% быстрее, чем у любого другого общедоступного сервера", что приводит к более быстрому началу загрузки сайтов. Скорость, однако, очень сильно зависит от оператора: с включенным 1.1.1.1 прирост может быть как очень существенным, так и незначительным.

Помимо этого, программа обеспечивает приватный веб-серфинг. "Используя защищенное соединение, 1.1.1.1 гарантирует, что никто не сможет подсмотреть ваши DNS-запросы, — говорят разработчики, — Некоторые интернет-провайдеры продают ваши данные DNS. Cloudflare никогда не будет торговать вашей информацией и нацеливать рекламу". В Cloudflare обещают, что её сервис не записывает IP-адреса пользователей, а история обращений не хранится дольше суток, что подтверждено независимым аудитом KPMG.

1.1.1.1 доступна для загрузки из Google Play и App Store. Рекламы и платных функций у этого приложения нет. После установки программа предложит настроить VPN-профиль, после чего весь DNS-трафик будет пропускаться через серверы CloudFlare. Это же означает, что другими VPN-сервисами пользоваться будет нельзя.