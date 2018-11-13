Инженеры Имперского колледжа Лондона и производителя лазерной техники M Squared Lasers изобрели новую, суперточную систему позиционирования, которая позволяет определять местоположение человека, не полагаясь на спутниковые данные. В основу квантового "компаса" лег субатомный эффект магнитного поля Земли: используя лазеры, прибор охлаждает атомы до чрезвычайно низких температур, после чего измеряет свойства квантовых волн этих атомов.

Когда атомы охлаждены, они очень чувствительно реагируют на мельчайшие изменения ускорения и гравитационных полей. Эти изменения и фиксирует аппарат, позволяя ориентироваться в пространстве без GPS. Новая разработка уже доступна для коммерческого применения, говорят ученые.

GPS, вычисляющая координаты и расстояние по спутникам на околоземной орбите, ненадежна: злоумышленники могут заглушить, перехватить сигнал, чтобы подделать банковскую транзакцию, "угнать" самоуправляемую машину или яхту, направив её по ложному пути. Квантовый "акселерометр", измеряющий гравитационные силы, влияющие на атомы, этих недостатков лишен.

Однако пока прибор слишком велик, чтобы его можно было устанавливать на мобильные устройства. Учитывая его размеры, сначала "компасом" будут оснащаться крупногабаритные транспортные средства: в первую очередь корабли и поезда. В случае блокировки сигнала из космоса или возникновения иных помех их система навигация может быть переведена на квантовый "компас", пишет Financial Times.