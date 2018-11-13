Инженеры Имперского колледжа Лондона и производителя лазерной техники M Squared Lasers изобрели новую, суперточную систему позиционирования, которая позволяет определять местоположение человека, не полагаясь на спутниковые данные. В основу квантового "компаса" лег субатомный эффект магнитного поля Земли: используя лазеры, прибор охлаждает атомы до чрезвычайно низких температур, после чего измеряет свойства квантовых волн этих атомов.

Когда атомы охлаждены, они очень чувствительно реагируют на мельчайшие изменения ускорения и гравитационных полей. Эти изменения и фиксирует аппарат, позволяя ориентироваться в пространстве без GPS. Новая разработка уже доступна для коммерческого применения, говорят ученые.

GPS, вычисляющая координаты и расстояние по спутникам на околоземной орбите, ненадежна: злоумышленники могут заглушить, перехватить сигнал, чтобы подделать банковскую транзакцию, "угнать" самоуправляемую машину или яхту, направив её по ложному пути. Квантовый "акселерометр", измеряющий гравитационные силы, влияющие на атомы, этих недостатков лишен.

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Однако пока прибор слишком велик, чтобы его можно было устанавливать на мобильные устройства. Учитывая его размеры, сначала "компасом" будут оснащаться крупногабаритные транспортные средства: в первую очередь корабли и поезда. В случае блокировки сигнала из космоса или возникновения иных помех их система навигация может быть переведена на квантовый "компас", пишет Financial Times.

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