Компания Mail.Ru Group отказалась от участия в публичном рейтинге 10 тысяч крупнейших российских сайтов, составляемым новым проектом "Яндекса". По словам представителей холдинга, "Яндекс.Радар" необъективен и является "зависимым инструментом", который занижает статистику конкурентов и некорректно отражает ситуацию на рынке.

"Яндекс.Радар" запустился сегодня, 12 ноября. Сервис анализирует посещаемость площадок на основе собственных инструментов, таких как "Браузер" и "Элементы". Если площадка не пользуется "Яндекс.Метрикой" или AppMetrica, объем её аудитории будет рассчитан приблизительно.

Это и возмутило Mail.Ru Group: в компании сочли неприемлемым, когда "Яндекс" предлагает установить его собственные счетчики, чтобы статистика сайта в "Яндекс.Радаре" была помечена как точная. Из-за этого статистика российских и зарубежных конкурентов поисковика (Google, Facebook, AliExpress и других), отказавшихся поставить счетчик, будет занижена, посчитали в Mail.Ru Group.

"Как стало понятно из описания принципов работы 'рейтинга', участие в нем фактически не является для интернет-проекта добровольным — 'Яндекс' планирует измерять аудиторию, используя 'обезличенные данные своих продуктов', — заявили в Mail.Ru Group. — Чтобы измерения из примерных превратились в точные, интернет-проекту предлагается установить счетчики 'Яндекс.Метрика' и AppMetrica, а также сделать их данные публичными".

В Mail.Ru Group назвали абсурдной ситуацию, когда аудиторию сайтов замеряет один из ведущих игроков рекламного интернет-рынка. "Это примерно как если бы телевизионные рейтинги измерял и публиковал один из телеканалов", — цитирует vc.ru слова представителей Mail.Ru Group. В результате компания потребовала от "Яндекса" исключить из рейтинга её сайты: "Почту", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Игры", а также медиапроекты.