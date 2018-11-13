Технология eSIM выходит на российский рынок. Эту информацию подтвердили и представители компании "Мегафон". Электронная SIM-карта или eSIM позволяет подключить телефон к связи без покупки физической SIM-карты. Выбор оператора и тарифов происходит в настройках самого устройства. Более того с электронной SIM-картой к одному номеру можно сразу подключить смартфон, "умные" часы и, к примеру, планшет.

"Мегафон" уже тестирует технологию, но точную дату запуска пока в компании не озвучили. Между тем еще прошлой осенью технология заработала в США и Южной Корее. Активно электронные SIM-карты начали продвигать Apple, встраивая eSIM в Apple Watch и iPad. К осени 2018 года технология оказалась доступна по всему миру, однако не везде оказались готовы. В России технология eSIM пока не может полноценно работать из-за действующего законодательства.

А теперь к другим новостям. "Лаборатория Касперского" выяснила в какую сумму оценивают преступники набор данных пользователя, составляющий всю его цифровую жизнь. Такая цифровая личность формируется из аккаунта в соцсетях, банковских реквизитов, информации сервисов типа Uber, Netflix, игровых ресурсов вплоть до приложений знакомств и сайтов для взрослых. Подробности – в программе Вести.net.