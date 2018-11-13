"Яндекс" запустил рейтинг популярных интернет-проектов Рунета. В список входят 10 000 самых популярных сайтов, их разбили по категориям: новости, интернет-магазины, автопортал и так далее. Для каждой площадки аналитический сервис "Яндекс.Радар" показывает две оценки – традиционную и так называемую кросс-девайсную склейку. С ее помощью можно узнать посетителя на всех его браузерах и устройствах. При таком методе подсчета количество пользователей сайта не завышается и в "Яндексе" считают, что второй вариант точнее определяет размер аудитории.

Аудиторию сервис считает так, сначала определяет диапазон месячной посещаемости площадок на основе обезличенных данных других своих сервисов. Если же сайт пользуется "Яндекс.Метрикой" или AppMetrica и дал согласие на использование в топе данных из аналитических продуктов российского поисковика, то система будет учитывать и показывать точные значения месячной и дневной посещаемости, а также долю аудитории приложения и среднее время на сайте. Подробности – в программе Вести.net.