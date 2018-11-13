В России собираются построить мощный, способный войти в рейтинг TOP500 суперкомпьютер, использующий исключительно отечественные процессоры. Затраты на проект, реализуемый в интересах оборонной промышленности, могут превысить миллиард рублей.

О планах построить по-настоящему отечественный суперкомпьютер пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника на рынке IT. По словам одного из них, речь идет о долгосрочном военно-промышленном проекте, один из аспектов которого — создание мощной вычислительной системы на процессорах "Эльбрус". На них уже делали небольшие суперкомпьютеры — "размером со шкаф", теперь же речь идет о строительстве суперкомпьютера, который "наверняка сможет войти в рейтинг TOP500".

Одним из исполнителей проекта, затраты на "суперкомпьютерную" часть которого оцениваются в 1 млрд рублей, стал Институт программных систем им. А. К. Айламазяна. Там изданию подтвердили, что собираются принять участие в разработке суперкомпьютера с российскими процессорами.

В компании МЦСТ, выпускающей процессоры "Эльбрус", отказались от комментариев, но отметили, что современные "Эльбрусы" уже достаточно производительны, чтобы стать основой для мощного суперкомпьютера. Представители другого отечественного разработчика процессоров, «Байкал Электроникс», не в курсе существования такого проекта.

В последнюю версию рейтинга TOP500, опубликованную 11 ноября, входят три российских суперкомпьютера: используемые в МГУ им. Ломоносова "Ломоносов-2" (79-е место) и "Ломоносов" (485-е место), а также суперкомпьютер главного вычислительного центра Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (282-е место). В создании всех трех машин принимала участие компания "T-Платформы", в которой не ответили на запрос "Коммерсанта" о коммернтариях.