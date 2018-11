Разработчик антивирусных решений "Лаборатория Касперского" объявил об открытии в Цюрихе (Швейцария) нового дата-центра, в котором будет происходить независимый аудит исходного кода продуктов компании, а также обрабатываться потенциально вредоносные данные пользователей из стран Евросоюза.

В "центре прозрачности" организован процесс сборки готового к использованию программного обеспечения из исходного кода. Антивирусные базы и правила обнаружения угроз будут подписываться электронной подписью. Так, независимые эксперты смогут удостовериться, что антивирусное ПО, отправляемое правительственным организациям и другим конечным потребителям, соответствует исходникам, открытым для аудита.

A few pics from our new data center in Switzerland that will work for our users located in EU. pic.twitter.com/TS8WdTYfe3