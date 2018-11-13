Разработчик антивирусных решений "Лаборатория Касперского" объявил об открытии в Цюрихе (Швейцария) нового дата-центра, в котором будет происходить независимый аудит исходного кода продуктов компании, а также обрабатываться потенциально вредоносные данные пользователей из стран Евросоюза.

В "центре прозрачности" организован процесс сборки готового к использованию программного обеспечения из исходного кода. Антивирусные базы и правила обнаружения угроз будут подписываться электронной подписью. Так, независимые эксперты смогут удостовериться, что антивирусное ПО, отправляемое правительственным организациям и другим конечным потребителям, соответствует исходникам, открытым для аудита.

A few pics from our new data center in Switzerland that will work for our users located in EU. pic.twitter.com/TS8WdTYfe3 — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 13 ноября 2018 г.

Правда, партнера для проведения независимой оценки кода "Лаборатория Касперского" пока еще не нашла, передает Прайм со ссылкой на вице-президента компании по связям с госорганами Антона Шингарева.

Ожидается, что к концу следующего года дата-центр в Цюрихе будет хранить и обрабатывать все данные пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи. Помимо Швейцарии, "ЛК" рассчитывает открыть еще два "центра прозрачности" в Азии и Канаде, а также запустить "конвейер по сборке ПО", предназначенного для продажи в Европе, США и других странах.

"ЛК" открывает "центры прозрачности" в рамках глобальной инициативы по информационной открытости, анонсированной в октябре 2017-го, — после того, как власти США обязали гражданские правительственные ведомства удалить ПО "Касперского" со всех своих компьютерных систем. Поводом к этому стали опасения, что программы российской компании могут быть использованы для шпионажа и угрожают национальной безопасности. В "ЛК" неоднократно отвергали все обвинения в шпионаже и недобросовестных практиках.