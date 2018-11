Умеренное пользование социальными сетями не вредит, а напротив, благоприятно влияет на психическое здоровье людей. Если не количество проводимого в Facebook и Instagram времени не ограничивать, говорит психолог Мелисса Хант, эти сервисы будут мешать наслаждаться жизнью, приводить к депрессии и неврозам.

В рамках исследования ученые разделили 143 добровольцев на две группы: одна продолжала пользоваться соцсетями в обычном режиме, вторая ограничила время потребления контента на Facebook, Snapchat и Instagram 10 минутами в день (на каждую платформу). После трех недель эксперимента та часть участников, которая пользовалась соцсетями в меру, показала "статистически значимое снижение" тревоги, депрессии, чувства одиночества и страха того, что они упускают что-то важное.

"Результаты нашего эксперимента убедительно говорят в пользу того, что ограничение пользования соцсетями имеет прямое и положительное влияние на субъективное ощущение благополучия, особенно в части снижения чувства одиночества и депрессии, — сказала Хант. — В этом есть ирония, но неудивительно, что ограничение социальных медиа, благодаря которым мы можем связываться с другими людьми, на самом деле помогает нам чувствовать себя менее одинокими и подавленными". Работа ученых будет опубликована в декабрьском номере научного журнала Journal of Social and Clinical Psychology, пишет The Verge.

Социологи и раньше доказывали, что чрезмерное увлечение соцсетями делает людей несчастными и снижает качество их жизни. Ученые приходили к выводу, что люди, регулярно "зависающие" в Facebook, чаще страдают от психических расстройств, чем те, кто реже листает "Хронику" и пишут твиты. Во многом виновато чувство зависти: пользователи Instagram могут испытывать неудовлетворенность своей жизнью, когда просматривают фотографии с отдыха своих друзей, читают их счастливые статусы или смотрят снятые ими видео.

В декабре прошлого года в Facebook неожиданно признали, что пассивное потребление информации в соцсетях в большинстве случаев ухудшает психологическое состояние. Чтобы бороться с этим, летом компания начала тестировать инструменты, благодаря которым пользователи смогли бы ограничить количество времени, проводимого в соцсети. Правда, пока ни одна их этих функций реализована не была.