Huawei Mate 20 Pro — это, без сомнения, один из главных Android-смартфонов года: быстрее флагманов Samsung, с гибким OLED-экраном разрешения QuadHD, двумя способами безопасной биометрической аутентификации (оба — инновационные), тройной камерой с объективом-сверхширокоугольником и возможностью съемки почти в полной темноте, беспроводной зарядкой (в обе стороны!) и чемпионской батареей. При этом цена на старте продаж заставляет поежиться, дизайн (за исключением квадратного многоглазого фотомодуля) по-прежнему не оригинален, а интерфейс побуждает сразу установить какой-нибудь сторонний лончер, разработчики которого в курсе принципов гугловского "материального" дизайна и не считают iOS венцом творения. В этом обзоре Huawei Mate 20 Pro выясним, ради чего стоит покупать крутого "китайца", а какие его особенности могут заставить предпочесть один из аппаратов-конкурентов.

Обзор Huawei Mate 20 Pro: дизайн, удобство

В своем прошлом флагмане, P20 Pro, Huawei с дизайном поосторожничала. Да, очень хотелось походить сразу и на iPhone X, и на топовые "самсунги", но не так, чтобы завсегдатаи "железячных" форумов бурчали о плагиате. В результате получился смартфон, похожий на всех конкурентов сразу и выглядящий интересно только в градиентной "сумеречной" расцветке.

Новый Huawei Mate 20 Pro подражает iPhone X и Samsung Galaxy S9, не стесняясь — на месте и "бровь" с кучей датчиков, и наглядная демонстрация достоинств гибкой OLED-матрицы в виде "стекающего" по боковым граням дисплея. Зато теперь телефон выглядит по-настоящему современно (в основном благодаря узким рамкам и изгибам корпуса), и его можно назвать красивым вне зависимости от варианта расцветки.

Наконец-то нашелся для Mate 20 Pro и уникальный, собственно хуавеевский элемент дизайна — модуль с тремя камерами и вспышкой, вписанными в эдакий "крудрат" (квадрат со скругленными углами). Еще одна отличительная черта — красная кнопка включения/блокировки. Поддержав повальную моду на отказ от аналогового аудиоразъема (в комплекте наушники-клоны Apple EarPods с USB-C и переходник), Huawei пока игнорирует другой печальный тренд — сигнализирующий о новых уведомлениях светодиод остался на положенном месте.

Рядом с ним в "бровь" встроили динамик, датчики приближения и освещенности, обычную фронтальную камеру и систему 3D-распознавания лица, полностью аналогичную эппловской камере TrueDepth, благодаря которой на iPhone X и более новых моделях работает FaceID:

Главное, что всей этой красотой удобно пользоваться. Huawei удалось вписать дисплей с диагональю 6,4 дюйма в корпус на полсантиметра уже, чем у 6,5-дюймового iPhone XS Max и на 1,5 мм уже, чем у очень похожего по форме 6,2-дюймового Samsung Galaxy S9+. Mate 20 Pro вполне комфортно использовать одной рукой — за исключением случаев, когда нужно тянуться большим пальцем в левый верхний угол экрана.

Со "скользкостью" стеклянно-металлического корпуса в Huawei решили бороться, предложив варианты задней панели в синем и зеленом цвете с микронасечками (есть и гладкие глянцевые вариант). Правда, скорее такая текстура помогает предотвратить появление отпечатков пальцев, а вот выскальзывает из руки смартфон по-прежнему легко. Зато можно бесить окружающих, водя по насечкам ногтем — звук получается на редкость противный.

Обзор Huawei Mate 20 Pro: экран, звук

Главное преимущество изогнутого OLED-дисплея Mate 20 Pro — то, что при диагонали в 6,4 дюйма он не превращает смартфон в неуклюжую "лопату". Помимо этого он яркий, со сверхвысоким разрешением и отличной цветопередачей (поддерживает профессиональное цветовое пространство P3 и HDR10). Оттенки и насыщенность можно настраивать на свой вкус, а функция "Естественный тон" (привет эппловскому True Tone!) может автоматически менять оттенки в зависимости от освещения.

Дисплей поддерживает отображение часов и другой информации в режиме блокировки. Правда, по умолчанию эта функция выключена — когда берешь аппарат в руки, на экране возникает лишь изображение отпечатка пальца, отмечающее расположение спрятанного под экраном дактилоскопического сканера.

Он здесь дублирует распознавание лица и может пригодиться в ситуациях, когда 3D-сканирование недоступно: например, телефон закреплен на приборной панели автомобиля под углом или лежит на столе чуть в стороне от пользователя. Но срабатывает такой датчик заметно медленнее, чем традиционные, используемые в других смартфонах Huawei. Защищает OLED-матрицу стекло Gorilla Glass неназванного поколения.

Изогнутые края дисплея — это, конечно, красиво и помогает уместить большой экран в относительно компактный. Но когда смотришь видео, раздражают искажения изображения по краям, особенно неудобно может оказаться читать субтитры или информационную строку в прямом эфире новостных телеканалов.

Mate 20 Pro способен выдавать неплохой стереозвук при помощи встроенного мультимедийного (решетки у него нет, звук идет через порт USB-C, что сказывается на качестве) и разговорного динамиков. В сравнении с iPhone XS и особенно с XS Max новинка Huawei немного проигрывает, звуча примерно на уровне флагманов Samsung.

Чтобы подключить к смартфону проводные наушники, придется использовать комплектный переходник или обзавестись моделью с USB-C. Пожалуй, удобнее воспользоваться беспроводными "ушами", тем более что Mate 20 Pro поддерживает все высококачественные современные Bluetooth-кодеки, включая AptX HD и LDAC. Кстати, российский интернет-магазин Huawei дает "в нагрузку" при покупке Mate 20 Pro полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds (наш полный обзор можно прочитать по этой ссылке)

Обзор Huawei Mate 20 Pro: камеры

Странно, но перед презентацией Mate 20 Pro Huawei почему-то не позаботилась заранее выдать устройство экспертам DxOMark, чтобы они вынесли свой вердикт (или выдала, но результат до сих пор так и не опубликован). Напомним, предыдущий флагман китайской компании, Huawei P20 Pro, они поставили на вершину своего рейтинга мобильных камер со 109 баллами, и пока ни Samsung Galaxy Note9 (103 балла), ни iPhone XS Max (105 баллов) не удалось его оттуда сместить.

А узнать вердикт DxOMark (хотя их тестирование скорее отражает теоретические возможности камеры, а не более важную для рядового покупателя способность ее максимально часто выдавать максимально качественные снимки в повседневном использовании) было бы интересно — фотографическое железо у Mate 20 Pro не совсем такое, как у заслужившего высший рейтинг предшественника.

Объективов у тылового фотомодуля по-прежнему три, но место дополняющей стандартный (40/10 мегапикселей, по умолчанию объединяет данные с 4 пикселей в 1) и телеобъектив (8 МП) черно-белой камеры занял сверхширокоугольник (20 МП). Похожим путем пошли в последнее время многие производители, однако преимущество сверхширокоугольника Mate 20 Pro в том, что он обладает автофокусом и может использоваться не только для впечатляющих пейзажей или как альтернатива панорамной съемке, но и для макросъемки. Минимальное расстояние фокусировки — всего 2,5 см. Вот некоторые примеры фото:

Все фото и видео, снятые на Mate 20 Pro, можно увидеть по этой ссылке (Google Photos).

Днем Hauwei Mate 20 Pro снимает фото на уровне других современных флагманских смартфонов — почти всегда безупречно. В ходе тестирования я много фотографировал и им, и iPhone XS Max, и однозначного победителя назвать не могу. Какие-то фото лучше выходят у китайского смартфона, какие-то — у американского, причем от сценария съемки это почти не зависит. Такая она, вычислительная фотография: алгоритмы тоже ошибаются, но каждый — по-своему.

В полной темноте специальный ночной режим Mate 20 Pro позволяет "проявить" больше деталей в темных и светлых участках, но за счет более агрессивного фильтра резкости и тенденции сдвигать цветовую температуру в "холодную" сторону фото "китайца" выглядят менее атмосферными. Кроме того, алгоритмам обработки изображения в iPhone XS Max чаще удается добиться более широкого динамического диапазона, особенно в видео, которые, к тому же, на смартфон Apple выходят более плавными, чем на аппарат Huawei.

При съемке ночью заметно, что "ширик" Mate 20 Pro не так светочувствителен, как основной модуль, но фото в жанре "огни ночного города" отлично выходят и в сверхширокоугольном режиме. А еще программные алгоритмы более успешно, чем у конкурирующих смартфонов, устраняют неизбежные при сверхширокоугольной съемке геометрические искажения.

Обзор Huawei Mate 20 Pro: производительность, автономность

На выставке IFA в конце августа Hauwei провела специальную пресс-конференцию, чтобы рассказать прессе о своей новейшей разработке — процессоре HiSilicon Kirin 980. Он, как и чипы в последних iPhone, производится по 7-нм техпроцессу, что в сочетании с самой современной архитектурой ARM позволяет добиться значительного прироста производительности разных систем смартфона, а также повысить его энергоэффективность.

У чипа 6,9 млрд транзисторов — это на 1,4 млрд больше, чем у предшественника, Kirin 970, однако расстояние между ними благодаря новому техпроцессу меньше, а, значит, на единицу площади чипа логических элементов приходится больше. Результатом стал 20-процентный рост производительности и 40-процентный — эффективности. По крайней мере, такие данные приводили представители Huawei. Подробно о новом чипе, его способностях в плане графики и искусственного интеллекта и преимуществах над Qualcomm Snapdragon 845 рассказано в этой статье.

К сожалению, предоставленный нам на тестирование российским представительством Hauwei образец Mate 20 Pro работал на неокончательной версии программного обеспечения, так что делать однозначные выводы о достоинствах нового чипа проблематично. Интерфейс частенько замирал на секунду-другую, а, например, запустить популярный онлайновый шутер PUBG Mobile удалось только на средних настройках, причем частота смены кадров и плавность геймплея оставляла желать лучшего.

Но синтетические бенчмарки исправно демонстрируют всю мощь нового китайского железа:

Тем не менее, 3DMark показывает, что в плане игровой производительности Mate 20 Pro (по крайней мере, на протестированной версии прошивки и настройках по умолчанию) не удается превзойти смартфоны на Snapdragon 845:

Mate 20 Pro немного уступает по производительности и новым смартфонам Apple, которая в этом году также разработала свой 7-нм процессор. Вот результаты в Geekbench 4 флагмана Huawei за 77 770 рублей и "доступного" (по меркам новых айфонов, разумеется) iPhone XR, который в столичных интернет-магазинах сегодня можно купить уже дешевле 60 000 рублей:

Huawei оснастила Mate 20 Pro 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. При этом расширить встроенную память за счет привычных карт microSD не получится, производитель приготовил пользователям сюрприз: использовать с новыми флагманами можно только собственную разработку Huawei, карточки памяти NM Card, размерами идентичные nano-SIM. Официальный российский интернет-магазин Huawei продает такую карту емкостью 128 ГБ и со скоростью чтения данных 90 мегабайт в секунду за 6000 рублей.

Смартфоны Mate традиционно отличались повышенной живучестью, Mate 20 Pro продолжил традицию линейки. Аккумулятор на 4200 мА*ч позволяет ему подержаться до вечера даже при весьма активном использовании. Во время недавней командировки я использовал смартфон на полную: для навигации, постоянной фото-и видеосъемки, переписки в почте и мессенджерах, серфинга и иногда игр. Обычно в таком режиме к вечеру приходится подпитывать аппарат от портативного аккумулятора, однако с Mate 20 Pro такой необходимости ни разу не возникло — к моменту возвращения в отель вечером оставалось не меньше 20% заряда. Правда, я большую часть времени использовал пониженное до FullHD разрешение экрана, так как разницы с QuadHD не вижу. При размеренном повседневном использовании вполне реально получить от Mate 20 Pro и два дня работы без подзарядки.

При этом подзаряжать новинку можно не только по кабелю (в комплекте поставляется сверхмощный адаптер питания, заполняющий батарею на 70% всего за 30 минут), но и при помощи беспроводной зарядки стандарта Qi (конечно, так будет медленнее). И еще один скорее фокус, чем практичная функция: Mate 20 Pro может выступать аккумулятором с беспроводной зарядкой для других устройств. Для этого, активировав функцию в настройках, достаточно просто поднести к задней панели смартфона другой совместимый с Qi телефон или аксессуар. Нужно понимать, что работает такая зарядка медленно и, чтобы поделиться с кем-то зарядом аккумулятора, придется потратить значительное время (и все это время не пользоваться обоими смартфонами).

Обзор Huawei Mate 20 Pro: особенности ПО

Принципиальных нововведений в новой версии фирменной прошивки Huawei — EMUI, теперь основанной на Android 9.0 — не так много. Главное, пожалуй — возможность активировать управление жестами в стиле iPhone X/XS/XR, когда для возврата "домой" нужно провести пальцем вверх от нижнего края экрана, а для отображения "карточек" последних запущенных программ — сделать такой же жест, но в конце задержать палец на поверхности. Вместо кнопки "назад" достаточно сделать свайп от правого или левого края экрана в любом месте. К сожалению, один из самых удобных на новых iPhone жестов — переключение между последними приложениями горизонтальным свайпом у нижнего края экрана — тут не реализовали. Но в целом новая схема жестов, позволяющая избавиться от экранных кнопок, весьма удобна.

Кроме того, новый интерфейс EMUI теперь можно переключить на "ночную" тему с темным фоном и светлым шрифтом — так и батарея меньше расходуется, и нагрузка на глаза при слабом освещении меньше. При этом дизайн интерфейса практически не изменился, так что если iOS-подобный стиль EMUI заставлял вас раньше ставить на смартфоны Huawei сторонние лончеры, с Mate 20 Pro ничего не изменится.

Очередная фишка свежих версий двух главных мобильных платформ в этом году — забота о легкомысленных пользователях, бессмысленно проводящих час за часом в социальных сетях. В iOS 12 есть "Экранное время", в Android 9 — "Цифровое благополучие", у Huawei аналогичный инструмент самоконтроля называется "Цифровой баланс". Он позволят отслеживать потраченное в разных приложениях время и при необходимости устанавливать лимиты.

Обзор Huawei Mate 20 Pro: выводы

Тем, кто до сих пор рассматривает флагманы Huawei как бюджетную альтернативу топовым телефонам Apple и Samsung, пора перенастраивать оптику. Во-первых, взгляните на цену, о "бюджетном" смартфоне речи нет, в Европе новинка стоит 1000 евро, у нас — 78 000 рублей. Зато в Mate 20 Pro Huawei собрала в кучу все возможные мечты техно-гиков и рядовых пользователей, чтобы создать смартфон, в котором разом есть буквально все передовые технологии: 3D-сканирование лица (впервые в Android-смартфоне), встроенный в экран датчик отпечатков, сверхчеткий изогнутый OLED-дисплей, быстрая беспроводная зарядка, 1,4-гигабитный (по крайней мере, в теории) LTE, Bluetooth 5.0 с поддержкой аудиокодеков "высокого разрешения", огромный аккумулятор на 4200 мА*ч, защищенный от воды и пыли по IP68 корпус и самый прогрессивный на сегодня за пределами экосистемы Apple 7-нм мобильный процессор.

Девиз "Всего, и побольше!" ранее в этом году взяла на вооружение Samsung, наделив свой Galaxy Note9 самым продвинутым железом, а также большим и разнообразным набором функций. У Huawei Mate 20 Pro нет встроенного стилуса с возможностями пульта ДУ, но экран не хуже, корпус удобнее, процессор прогрессивнее и немного мощнее, сверхширокоугольный объектив дает новые возможности при съемке, а батарея более емкая и расходуется медленнее. Выбирая новый смартфон в ценовой категории "60 000 рублей и дороже", игнорировать Mate 20 Pro как один из вариантов точно не стоит.

Другое дело, что разработчикам ПО из Huawei все никак не удается сделать софт таким же удобным, продуманным и эстетически выверенным, как iOS или стоковый Android. Фотокамера, ухитряясь благодаря волшебству алгоритмов обработки снимать неплохие фото в условиях почти полной темноты и трехкратно зумировать картинку без потерь, в среднем на сотню сделанных "на автомате" снимков выдает меньше удачных (скажем так, способных собрать максимум лайков при публикации в Instagram без обработки), чем камеры конкурирующих смартфонов Apple или Samsung, да и снятые ею видео впечатляют меньше, чем у последних "айфонов".