Компания Intel анонсировала свой первый модем с поддержкой мобильных сетей 5-го поколения (5G). Модель XMM 8160 поддерживает самую современную спецификацию 5G-сетей — 5G NR (New Radio), включая её промежуточный вариант Non-Standalone 5G NR, и будет обратно совместима с 4G (LTE) и устаревающими стандартами 3G и 2G. Заявленная пропускная способность новинки — до 6 Гигабит в секунду.

Партнерам XMM 8160 начнут поставлять во второй половине следующего года, сказали в компании. Это значит, что первые смартфоны с 5G-модемом Intel выйдут в первой половине 2020-го. Вероятнее всего, через два года XMM 8160 установят и "айфоны". Напомним, что Apple выбрала Intel в качестве эксклюзивного поставщика модемов для iPhone XS и XR 2018 — в них используется модель XMM 7560.

Другие крупные игроки, включая Samsung, Nokia/HMD, Sony, Xiaomi, Oppo, Vivo, HTC, LG, Asus, ZTE, Sharp, Fujitsu и OnePlus, сотрудничают с Qualcomm, предпочитая его 5G-модемы Snapdragon X50 5G NR. Кроме того, у Huawei и Samsung есть собственные решения в этой области.

В августе Samsung показала Exynos Modem 5100, который в диапазоне ниже 6 ГГц показывает скорость загрузки до 2 гигабит в секунду, в миллиметровом диапазоне (mmWave) — до 6 Гбит/с. Эта модель, вероятно, появится во флагманском смартфоне Galaxy S10, которого могут показать в феврале 2019-го.