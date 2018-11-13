Сервис беспилотного такси, развиваемый Waymo ("дочкой" Alphabet и сестринской компанией Google), начнет оказывать платные услуги со следующего месяца. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, запуск первого в мире коммерческого сервиса автономных пассажирских перевозок намечен на начало декабря.

Waymo тестирует беспилотные автомобили в Финиксе (штат Аризона) с весны прошлого года. Подав заявку на участие в программе, любой житель города может бесплатно прокатиться на автономном минивэне Chrysler Pacifica. При помощи мобильного приложения участники программы могут вызвать "машину будущего" в любое время суток и отправиться в любую точку в пределах города.

Для добровольцев поездки были бесплатными, но с лета — чтобы изучать реакцию потенциальных клиентов — Waymo начала показывать им предварительные цены на услуги. Например, фирма запрашивала $19,15 за поездку на самоуправляемом автомобиле протяженностью около 18 километров. В целом, суммы сравнимы с теми, что предлагают конкуренты из Uber и Lyft, но меньше, чем просят местные службы такси.

По сведениям агентства, через несколько недель Waymo запустит совершенно новый бренд. Однако устраивать громкий анонс и выпускать для него отдельное приложение пока не планируется. Компания начнет с малого: на первом этапе услуги роботакси будут оказываться в пригородах Финикса на площади около 260 кв. км, а первыми клиентами станут 400 семей добровольцев из тестовой группы, которые ездят на "умных" машинах Waymo уже около года.

При этом их освободят от соглашения о неразглашении: пассажиры смогут общаться в прессой, свободно выкладывать фотографии в социальные сети и брать с собой в поездки друзей. Минивэны Chrysler Pacifica будут ездить автономно 99,9% времени. Тем не менее, для подстраховки за рулем некоторых машин будет находиться водитель. Со временем компания будет расширять географию и парк беспилотников.