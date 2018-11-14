Пользователи стран Евросоюза могут остаться без доступа к YouTube и все дело в новой редакции закона ЕС о зашите авторских прав. Он предписывает платформам, на которых пользователи размещают контент, самостоятельно отслеживать их активность и фильтровать плагиант. В противном случае тот же YouTube будет сам нести полную ответственность перед законом за это нарушение.

Оптимальное решение – это внедрение системы автоматической фильтрации и блокировки контента, нарушающего авторские права, установленного на всех платформах, однако они стоят огромных денег, причем чем больше информации предстоит проверять, тем дороже будет обходится эта система фильтрации. Подробности – в программе Вести.net.