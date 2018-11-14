В ближайший понедельник, 19 ноября, "Яндекс" проведет презентацию смартфона под собственным брендом. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к менеджменту российского поисковика, и людей, связанных с крупными торговыми сетями.

Ранее на этой неделе "Яндекс" действительно разослал в СМИ приглашения на "большую презентацию", где обещает рассказать об очередном крупном обновлении поиска, а также "показать новые продукты":

Как пишут "Ведомости", "Яндексу" удалось договориться о продажах своего смартфона как минимум с двумя розничными партнерами — "М.видео" и "Вымпелкомом". Точная цена устройства пока не известна, однако, утверждают источники издания, на переговорах в начале ноября обсуждалась цифра 19 990 рублей.

Предполагается, что устройство будет работать на Android (возможно — на модифицированном "Яндексом" варианте этой мобильной платформы) и поставляться с предустановленными сервисами "Яндекса", включая голосовой помощник "Алиса". На прошлой неделе в результате утечки стали известны и некоторые характеристики "Яндекс.Телефона". У него будет достаточный для быстрой работы любых приложений, включая игры, объем оперативной памяти — 4 гигабайта, и емкий встроенный накопитель на 64 ГБ.

Также смартфон получит сравнительно небольшой (диагональ — 5,65 дюйма) "высокий" экран разрешением FullHD+ (неизвестно — с "челкой" или без) и интерфейс NFC, который позволит использовать его для бесконтактных платежей. Остается неизвестным, какой именно восьмиядерный процессор использует аппарат. От этого во многом зависит, сможет ли новинка "Яндекса" составить конкуренцию тем китайским смартфонам, которые при ценнике порядка 20 000 рублей предлагают достойную производительность в играх и качественные камеры.