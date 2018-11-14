В Африке становится тесно от российских сервисов такси. Следом за "Яндекс.Такси" на континент приехал inDriver, сервис пассажирских перевозок, в котором все условия поездки, в том числе и цена, определяются в результате договоренности между водителем и пассажиром.

Напомним, буквально на прошлой неделе "Яндекс" объявил о том, что уже месяц работает экспортный вариант их сервиса такси в Африке, в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д’Ивуара. Причем на новый рынок сервис вышел под новым брендом. Компания выбрала название Yango, оно образовано от слов Yandex и Go. Фирменный стиль машин сохранился, изменилось лишь собственно написание бренда.

Компания inDriver менять название для нового рынка не стала. Экспансия стартапа, выросшего из интернет-форума на котором жители Якутска искали попутные машины на африканский континент, началась с города Аруша в Танзании.

А теперь к другим новостям. "Лаборатория Касперского" открыла первый центр прозрачности в Цюрихе, где правительственные органы Европы и независимые центры смогут проверить исходный код продукции компании. Подробности – в программе Вести.net.