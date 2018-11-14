Компания Samsung представила новейший смартфонный чипсет Exynos 9820. Новинка изготавливается с соблюдением норм 8-нанометрового техпроцесса FinFET LPP (Low Power Plus), комплектуется 2-гигабитным LTE-модемом, процессором с архитектурой Tri-Cluster и выделенным модулем NPU для нейросетевых вычислений.

Преемник 10-нм Exynos 9810, новый чипсет включает три кластера: 2-ядерный кластер с кастомными ядрами Samsung 4-го поколения для высокой производительности, аналогичный ему с Cortex-A75, а также энергоэффективный 4-ядерный кластер с Cortex-A55. Конфигурация предшественника включала 4 кастомных ядра + еще 4 Cortex-A55.

В качестве графического ускорителя задействован ARM Mali G76 MP12 (у Exynos 9810 — ARM Mali G72 MP18). Exynos 9820, заявили в компании, способен выводить видео в 4K-разрешении на скорости 30 кадров в секунду (10-нм чипсет — до 4K на 120 к/с).

Модем LTE-Advanced Pro обеспечивает скорость нисходящего потока данных в пределах 2 гигабит в секунду. Тем не менее, компания предпочла не использовать термин 5G в пресс-релизе. Как и Exynos 9810, новинка обладает конфигурацией из 4-х антенн (4x4 MIMO) и поддерживает модуляцию 256-QAM. Технология eLAA (Enhanced Licensed Assisted Access), которая агрегирует частоты лицензируемого и нелицензируемого спектров, дает еще более высокую пропускную способность.

Графика Mali-G76, сказали в Samsung, до 40% производительнее или до 35% энергоэффективнее. Благодаря этому приложениями виртуальной и дополненной реальности можно будет пользоваться дольше. Выделенный NPU-модуль обрабатывает задачи, связанные с искусственным интеллектом, примерно в семь раз быстрее.

Серийное производство Exynos 9820 намечено на конец этого года. Предположительно, этот чипсет будут устанавливать во флагманский смартфон Galaxy S10, который покажут в конце февраля 2019-го.