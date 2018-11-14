Компания Google провела с Роскомнадзором переговоры на тему исполнения российского законодательства. На встрече американскому поисковику было предложено присоединиться к антипиратскому меморандуму, который 1 ноября заключили интернет-компании ("Яндекс", Mail.ru Group и Rambler) и правообладатели.

Соглашение, напомним, обязывает поисковиков исключать из выдачи ссылки на нелегальные копии контента во внесудебном порядке. Предварительное заполнение базы данных пиратских сайтов началось ранее на этой неделе. Ведет реестр Роскомнадзор — он также выступает как посредник в случае возникновения споров между сторонами.

На встрече подписать документ предложили и Google. Американскую сторону представлял Дорон Авни (директор департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google), российскую — замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Как говорится на сайте ведомства, в ходе обсуждений был затронут "широкий круг вопросов по исполнению компанией Google положений российского законодательства".

В частности, стороны обсудили предполагаемый штраф за показ в результатах поиска ссылок на сайты, внесенных в реестр запрещенных. Им Роскомнадзор пригрозил Google в конце октября. Как предписывают правила, поисковик должен подключиться к федеральному реестру заблокированных ресурсов (ФГИС) в течение 30 дней, а выдачу начать фильтровать спустя три рабочих дня.

Американская компания не исполнила требования вовремя, за что может быть оштрафована на 500 тысяч — 700 тысяч рублей. Объявив об этом, в Роскомнадзоре пообещали "принять меры реагирования в соответствии с КоАП РФ".

Решения по поводу подключения Google к ФГИС и подписания антипиратского меморандума принято не было. Как сказано в сообщении Роскомнадзора, Авни представит предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.