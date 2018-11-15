Компания Intel анонсировала 2-е поколение Neural Compute Stick, предназначенного для ускорения процесса обработки алгоритмов машинного зрения, таких как обнаружение объектов и распознавание лиц. Аппарат, выполненный в компактном форм-факторе обычного USB-брелка, призван наделить вычислительными мощностями ИИ даже очень слабые устройства.

Основу NCS 2 составил Movidius Myriad X — маломощный "визуальный процессор" (VPU), предназначенный для ускорения обработки задач, связанных с глубоким обучением и искусственным интеллектом в беспилотниках, смарт-камерах, а также гарнитурах виртуальной/дополненной реальности. В сравнении с VPU Myriad 2-го поколения, которым комплектовалась первая модель NCS, Myriad X показывает 8-кратный прирост производительности.

NCS 2 можно подключить практически к любому устройству с USB-портом, пишет ZDNet. Доступа к облаку ИИ-акселератор не требует: вся обработка данных происходит на месте. Также разработчикам открыт набор инструментов OpenVINO, что позволяет им создавать и тренировать ИИ-модели в облаке, после чего развертывать их на широкий круг устройств.

1-е поколение NCS, вышедшее летом прошлого года, было раскуплено очень быстро, сказали в Intel. Десятки тысяч разработчиков находили ИИ-ускорителю самые разные применения: например, на его основе производитель сенсоров Flir Systems создал прототип "умной" камеры Firefly, а программист Питер Ма придумал систему CleanWater AI, которая определяет уровень загрязнения воды благодаря цифровому микроскопу и ноутбуку с подключенным к нему NCS.