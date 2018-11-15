Владелец Google, холдинг Alphabet прекратит разработку роботов-гуманоидов и распустит отвечающее за них подразделение Schaft, так не сумев найти покупателя на актив. Проект будет окончательно закрыт до конца года, а занятых над ним сотрудников переведут на другие должности. Об этом пишет газета Nikkei со ссылкой на пресс-службу компании.

Schaft была основана в 2012 году группой исследователей под руководством профессора Токийского университета Юто Наканиши. Стартап занимался созданием прямоходящих двуногих роботов, которые могли бы помогать людям в поисково-спасательных операциях. Один из механизмов Schaft мог без усилий передвигаться по "сложным" поверхностям вроде каменистого пляжа, снега или лестниц, неся на себе груз до 60 кг.

В 2013-м две робототехнические компании — Shaft и Boston Dynamics — купила Google и включила их в состав секретной лаборатории X. Спустя пару лет интересы поисковика перешли от человекоподобных роботов к промышленным решениям, таким как роботизированные руки, и оба стартапа было решено продать. Кроме того, сыграл роль уход из компании в 2014-м Энди Рубина — экс-руководителя робототехнических проектов Google и одного из создателей Android, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Предполагалось, что оба стартапа купит SoftBank. Об этом было объявлено летом прошлого года. В результате Boston Dynamics стала частью японского холдинга, однако ряд инженеров Schaft отказался от перехода, и сделка сорвалась.