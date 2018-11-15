Компания Microsoft разослала участникам программы Insider Preview очередную тестовую сборку Windows 10 (18282), включив в неё светлую тему оформления. Судя по скриншотам из официального блога Windows, новая тема осветляет все элементы интерфейса, включая панель задач, меню "Пуск", Action Center ("Центр действий") и сенсорную клавиатуру.

В светлые тона могут быть окрашены и приложения — для этого нужно выставить соответствующий переключатель в "Настройках" (Settings) -> "Персонализация" (Personalization) -> "Цвета" (Colors). Вместе с этим Microsoft обновила дефолтные обои. Чтобы сменить фоновое избражение, выставляемое по умолчанию, нужно зайти в "Настройки" (Settings) -> "Персонализация" (Personalization) -> Themes ("Темы") и выбрать Windows Light.

Осветлять интерфейс в Microsoft пока не закончили: например, из-за светлой темы очень трудно заметить значок OneDrive на панели задач.

К прочим изменениям сборки 18282 относятся возможность отключить перезагрузку компьютера в самый неподходящий момент. Агент Microsoft сам определит часы активности пользователя и подберет время, когда можно установить апдейт. Установку патчей можно поставить на паузу вручную, зайдя в "Настройки" (Settings) -> "Обновление и безопасность" (Update and Security) -> "Центр обновления Windows" (Windows Update).