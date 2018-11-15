7-нанометровый процессор Snapdragon 8150 пока не был представлен официально, но продолжает ставить рекорды в бенчмарках. В этот раз его замерили в AnTuTu: на популярном синтетическом тесте будущая новинка Qualcomm набрала впечатляющие 362 292 балла, опередив Kirin 980 (273 913 очков) в Huawei Mate 20 Pro и Apple A12 Bionic (353 210) в последних "айфонах".

Мобильная платформа Qualcomm следующего поколения должна прийти на смену Snapdragon 845. Представляя в начале ноября FlexPai‍ — "первый в мире смартфон со складным экраном", — китайская фирма Rouyu Technology объявила, что в качестве его "сердца" выступает именно Snapdragon 8150.

По словам инсайдера, поделившегося скриншотом результатов в AnTuTu, 8150-я модель использует не вполне обучную конфигурацию ядер (1+3+4): одно высокопроизводительное Cortex-A76 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три "обычных" (снова Cortex-A76 — 2,4 ГГц) и четыре маломощных (Cortex-A55 на 1,78 ГГц). Если это так, то в Qualcomm, видимо, используют вычислительную архитектуру ARM DynamiQ, позволяющую производителям объединять в кластеры совершенно разные процессорные ядра, пишет GSMArena.

Высокий результат показал и видеоускоритель, заработав 156 328 очков. Графическая производительность, если сравнивать с Adreno 630 в Snapdragon 845, выросла примерно 20%.