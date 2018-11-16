оповещает пользователя о случаях, когда его почтовый ящик или пароль были скомпрометированы. Задача по проверке данных на надежность была возложена на Have I Been Pwned (HIBP) — сервис от исследователя безопасности Троя Ханта, агрегирующий информацию об утечках.

В его базе хранятся данные обо всех паролях и учетных записях на крупных сервисах, скомпрометированных в результате кибератак. Однако инструмент Firefox Monitor оказался не слишком полезным: он не предложил ничего нового, чего нельзя и так сделать на сайте HIBP или при помощи сторонних расширений.

В течение ближайших недель функции Firefox Monitor будут расширены, сообщается в блоге Mozilla. Если пользователь посетит сайт, скомпрометированный за последние 12 месяцев, ему будет предложено проверить, не были ли затронуты его данные в результате утечки. Однако после того как пользователь хотя бы однажды увидит уведомление от Firefox Monitor, браузер будет оповещать его о взломанных сайтах, занесенных в базу HIBP за последние 2 месяца.

"Мы не хотим тревожить пользователей или создавать шум, показывая предупреждения для сайтов, которые давно предприняли меры по защите своих пользователей, — объяснили в Mozilla. — Этот шум может снизить ценность и удобство использования важной функции безопасности".