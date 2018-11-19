Этот смартфон, претендующий на звание технологического флагмана, получил новейший 7-нм процессор с двойным модулем нейронных вычислений, а также свежую версию Android Pie с фирменной оболочкой. Кроме того, в начинке позаботились о запасах памяти, "высоком" экране, продвинутых коммуникациях, качественном звуке, быстрой зарядке, а в тыловом фото-модуле собрали три камеры Leica с разными апертурами и фокусными расстояниями. Вести.Hi-tech по достоинству оценили Huawei Mate 20.

Флагманская линейка Huawei Mate 20, представленная этой осенью в Лондоне, помимо базовой модели, включает еще три, в том числе — Mate 20 Pro (наш обзор здесь), Mate 20 X и Porsche Design Mate 20 RS, размер диагонали экранов которых варьируется от 6,36 до 7,2 дюйма. Напомним, что в предыдущем поколении технологических флагманов сумели уложиться всего в три девайса — Mate 10, Mate 10 Pro (наш обзор здесь) и Porsche Design Mate 10.

Квартет новых устройств в первую очередь объединяет вычислительная платформа на базе мощнейшего процессора Kirin 980, а также аккумуляторы повышенной емкости и тыловые фото-модули с тремя объективами Leica (светосильный объектив со стандартным широким углом, сверхширокоугольник и "телевик").

Обзор Huawei Mate 20: технические характеристики

Модель: HMA-L29

ОС: Android 9.0 (Pie) с оболочкой EMUI 9.0

Процессор: техпроцесс 7 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 980, (2 ядра ARM Cortex-A76, 2,6 ГГц +2 ядра ARM Cortex-A76, 1,92 ГГц + 2 ядра ARM Cortex-A55, 1,8 ГГц), два модуля нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit)

Графическая подсистема: ARM Mali-G76 MP10

Оперативная память: 6 ГБ (LPDDR4Х)

Встроенная память: 128 ГБ (UFS 2.1), гибридный слот для карт памяти NM (Nano Memory), до 256 ГБ

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 (BLE), USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, OTG) для заряда/синхронизации, ИК-порт, 3.5-мм аудио-коннектор, NFC

Экран: емкостной, сенсорный, IPS, RGBW, диагональ 6.53 дюйма, разрешение 2244х1080 точек (18,7:9), плотность пикселей на дюйм 381 ppi, яркость 820 нит, DCI-P3, HDR10

Тыловой фото-модуль: оптика Leica, 12 МП, широкоугольный объектив (f/1.8, ЭФР 27 мм) + 16 МП, ультра широкоугольный объектив (f/2.2, ЭФР 17 мм) + 8 МП, телеобъектив (f/2.4, ЭФР 52 мм), предикативный 4D автофокус (фазовый, лазерный, контрастный, измерение глубины резкости), 2-тоновая вспышка, 4K UHD 2160p@30fps, сверх замедленное видео 720p@960 fps, зум без потери качества 2х, поддержка Huawei AI Image Stabilization

Фронтальная камера: 24 МП, широкоугольный объектив (f/2.0, ЭФР 26 мм), фиксированный фокус, видео 1080p@30fps

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G LTE Cat 13, 400 Мбит/с

Гибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/NM

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS (L1+L5)/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS, A-GPS

Звук: стереодинамики, Dolby Atmos, аудиокодеки (AAC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA Audio)

Радио: FM-тюнер

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, магнитометр, барометр, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер, датчик Холла

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 4 000 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (5В/2А, 4.5В/5А, 5В/4.5А)

Особенности корпуса: пыле- и влагозащищенность (IP53)

Цвета: сумеречный, полночный синий

Габариты: 158,2х77,2х8,3 мм

Вес: 188 г

Обзор Huawei Mate 20: дизайн, эргономика

Как и девайсы предыдущего поколения в семействе (наш обзор Mate 10 Pro здесь), Mate 20 облачили в металлостеклянный корпус. Экрану в "безрамочном" дизайне отвели на лицевой панели 80,07%. При этом, экстерьер в анфас получился, в общем-то, без затей, если не считать небольшую "челку" каплевидной формы. Хотя этот совсем маленький вырез (8,9 мм в длину) уместнее назвать, пожалуй, "чубчиком". Например, чтобы разместить все необходимые датчики, размер "челки" у старшей модели – Mate 20 Pro – пришлось увеличить до 32,8 мм (почти в 3,7 раза).

До России Mate 20 добрался в двух окрасах – сумеречном (был у нас на тесте) и полночном синем. Задняя панель в сумеречных тонах, красиво "играет" в зависимости от угла освещения – получается что-то сине-фиолетовое с лиловым (чисто субъективное восприятие). Но по ощущениям стеклянный корпус остался, как обычно, гладким и скользким, а на поверку еще и марким. Говорят, что в другой расцветке поверхность задней панели уже фактурная, предотвращающая не только выскальзывание смартфона из рук, но и обильные отпечатки на корпусе.

В отличие от старшей модели, способной даже пережить непродолжительное погружение в воду, Mate 20 сможет лишь частично защититься от пыли (IP5X) и попадания на него брызг (IPX3). Для технологического флагмана как-то уже несолидно.

Вся лицевая поверхность корпуса, включая экран, покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D.

На каплевидном "чубчике" уместился только объектив фронтальной камеры, выше которого оказался светодиодный индикатор событий, а практически на стыке с верхним торцом – решетка "разговорного" динамика. На тонкой плашке прячутся также датчики приближения и освещенности.

По умолчанию место в нижней части дисплея отводится для панели управления из трех пиктограмм ("Назад", "Домой" и "Последние приложения"). Эту панель можно скрыть в настройках, а для навигации использовать жесты.

На правом ребре находятся сильно отличающиеся по размерам качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки. Последняя получила не только резную фактуру поверхности, но и выделена красноватым оттенком.

Левое ребро занял закрытый слот с лотком для модулей идентификации абонента (nanoSIM), причем место второго из них может занять карта памяти нового формата Huawei NM (Nano Memory), или Huawei Nano SD, которая совпадает по размерам и контактам с nanoSIM. Непонятно, подхватит ли отрасль этот почин. Заметим, что NM Card на 128 Гбайт со скоростью чтения 90 Мбайт/с (протокол eMMC 4.5) предлагают в рознице за 5 990 рублей. А вот при покупке Mate 20 Pro ее можно было получить в подарок.

Разъем USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с) оказался на нижнем торце в окружении двух микрофонов, а также декоративной решетки "мультимедийного" динамика, который умеет работать в стереопаре с "разговорным".

На верхнем торце разместились еще два отверстия под микрофоны, а также темный "глазок" ИК-порта и 3.5-мм коннектор для аудио-гарнитуры.

Тыловой фото-модуль на задней панели оформили в виде черного квадрата со скругленными углами, где собрали три объектива камер, 2-тоновую светодиодную вспышку, а рядом с ней лазерный дальномер. В пояснительной надписи указаны общие диапазоны апертур и ЭФР для фирменных объективов с асферичными линзами: Leica, Vario-Summilux-H, 1:1.8-2.4/17-52 ASPH. Чуть ниже фото-модуля нашлось место для круглой площадки дактилоскопического сканера.

В нижней части задней панели, где не обошлось без логотипа Huawei, из надписи можно узнать номер модели, название компании и страну производства.

Хотя пропорции сторон успешно маскируют истинные размеры 6,53-дюймового экрана, для управления смартфоном одной рукой в настройки добавлены специальные инструменты.

Обзор Huawei Mate 20: экран

Смартфон Mate 20 оснастили 6,53-дюймовым IPS-экраном c опробованной ранее пропорцией сторон 18,7:9, на котором при разрешении FullHD+ (2244х1080 точек) обеспечивается плотность пикселей на дюйм 381 ppi. На используемой RGBW-матрице к каждой RGB-ячейке добавляется четвертый субпиксель белого (W) цвета, что позволяет обеспечить достаточную яркость при сниженном энергопотреблении, а, кроме того, улучшить цветопередачу и контрастность изображения, приблизив его к OLED-экранам. При этом, производитель гарантирует цветовой охват DCI P3, который обычно применяют для цифровых кинотеатров.

С помощью цветового круга с пресетами "По умолчанию", "Тепло" и "Холодно" легко изменить цветовую температуру — сделать изображения на экране более теплыми или наоборот, холодными. Кроме того, цветовую гамму поможет скорректировать одна из двух опций — "Яркие" и "Обычные". Уровень подсветки предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией "Автонастройка". На презентации Mate 20 озвучили максимальную яркость дисплея в 820 нит. Расширенный диапазон обеспечивается благодаря поддержке технологии HDR 10. Результаты программы AnTuTu Tester показали, что сенсорный емкостной экран поддерживает мультитач.

В настройках легко изменить размеры изображений и символов на экране. Разрешению Full HD+ (2244x1080 точек) можно предпочесть более низкое – HD+ (1496x720 точек), а вот выбор опции "Умное разрешение" положительно сказывается на энергосбережении. Режим защиты зрения, активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз. Цветовая температура (интенсивность синего фильтра) регулируется самостоятельно.

Предусмотрено быстрое переключение между двумя стилями экрана – обычным и с отдельным меню приложений. В последнем случае не нужно размещать все значки программ на рабочих столах. Каплевидный темный вырез в верхней части экрана ("чубчик") можно скрыть, отметив соответствующую опцию. Повысить чувствительность сенсорного слоя для работы в перчатках предлагается в разделе "Управление". На защитное стекло нанесено олеофобное покрытие.

Обзор Huawei Mate 20: камеры

После фото-триумфа P20 Pro, получившего наивысшие баллы от экспертов DxO Mark, три камеры в новинках от Huawei удивления уже не вызывают. Так, тыловой фото-модуль Mate 20, помимо двухцветной светодиодной вспышки получил три объектива с асферичными линзами Vario Summilux-H от компании Leica Camera AG.

Камерное трио включает: 12-мегапиксельный датчик с широкоугольным объективом (f/1.8, ЭФР 27 мм), 16-мегапиксельный датчик с ультра широкоугольным объективом (f/2.2, ЭФР 17 мм) и 8-мегапиксельный датчик с "телевиком" (f/2.4, ЭФР 52 мм). Именно последний обеспечивает 2-кратный зум без потери качества. Как видно, в этой комбинации камер отказались от монохромного сенсора. Заметим, что на 12-мегапиксельной матрице в 1/2.3 дюйма размер пикселя достигает 1,55 мкм.

Арсенал предиктивного 4D автофокуса располагает лазерным, фазовым и контрастным методом, а также измерением глубины резкости. Напомним, что предсказуемость заключается в прогнозировании направления движения объекта съемки.

А вот благодаря двойному NPU тыловой фото-модуль существенно "поумнел". По данным производителя, скорость распознавания изображений в сравнении с предшественником (с одним NPU) увеличилась на 220%. Теперь смартфон в состоянии идентифицировать более 1500 сценариев из 25 категорий съемки. Все проверить, разумеется, не удалось, но чисто субъективно, функции ИИ работают еще более уверенно. Кстати, фирменная технология 6-осевой стабилизации изображения Huawei AIS (Artificial Intelligence Image Stabilization довольно успешно заменяет оптическую (OIS). Максимальное разрешение снимков достигается при классическом соотношении сторон кадра (4:3) и составляет 3968х2976 точек (12 МП).

Фронтальной камере на базе 24-мегапиксельного датчика достался широкоугольный объектив с ЭФР 26 мм и светосилой f/2.0. Максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5632х4224 точки.

Фронтальный фото-модуль умеет сохранять видео в Full HD+-разрешении (2160х1080 точек)@30 fps. В свою очередь, у трио тыловых камер частоту кадров для Full HD (1980х1080 точек) можно увеличить до 60 fps. Чтобы имитировать формат экрана в кинотеатре (21:9) можно воспользоваться разрешением 2560х1080 точек. Картинку тут же легко дополнить "киношными" эффектами, включая размытие фона, винтаж и т.п. Для записи видео в качестве 4K (3840х2160 точек)@30 fps предлагается не только стандартный (H.264/AVC), но и более продвинутый кодек (H.265/HEVC). В число дополнительных видеорежимов включены интервальная ("Отрезок времени", 1280х720 точек), а также замедленная съемка ("Замедление", 1080р@120 fps, 720p@240 fps и 720p@960 fps).

Интерфейс приложения "Камера" с фирменным шрифтом Leica практически не отличается, например, от используемого в P20 (наш обзор здесь). Так, в нижней части видоискателя находятся пиктограммы основных режимов – "Диафрагма" (съемка с эмуляцией диафрагмы f/0.95-f/16), "Ночь", "Портрет", "Фото", "Видео", "Профи" и "Еще"(переход к дополнительным режимам), среди которых HDR, "Фильтр", "Дополненная реальность" и т.д.

Значки в верхней части видоискателя позволяют выбрать режим работы вспышки, перейти к контекстным настройкам, а также активировать опции "Эффект пленки" ("Обычная", "Яркая", "Блеклая") и "Живые фото" (короткие видео, позволяющие увидеть, что происходило в кадре до и после съемки). В режиме "Профи" предлагается самостоятельно настроить способ замера экспозиции, значение ISO, выдержку, ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. Снимки для пост-обработки в этом случае удобно сохранять в RAW (DNG) формате.

Минимальная дистанция фокусировки в 2,5 см позволяет делать хорошую макросъемку. Чтобы получать подобные изображения со смартфона раньше приходилось использовать накладные макрообъективы. Примеры фото с тылового фото-модуля Mate 20 можно посмотреть здесь.

Обзор Huawei Mate 20: звук

Включение объемного звучания с эффектом присутствия по технологии Dolby Atmos открывает доступ к опциям воспроизведения – "Умный", "Фильм" и "Музыка". При этом, для последнего режима можно воспользоваться встроенными пресетами и графическим эквалайзером. Для беспроводных "ушей" заявлена поддержка кодеков для звука высокого качества, в том числе, aptX HD, LDAC и HWA Audio. Кроме того, если смартфон переводится в горизонтальное положение, активация соответствующей опции заставляет динамики переключаться в стереорежим.

C помощью фирменного приложения "Музыка" можно воспроизводить треки высокого качества из FLAC- и WAV-файлов. Программа "Диктофон" сохраняет записи, которые можно помечать тегами, в файлах формата M4A. Смартфон Mate 20, похоже, один из немногих флагманов, которые получили встроенный FM-тюнер. В качестве коротковолновой антенны можно использовать проводную аудио-гарнитуру, входящую в комплект.

Обзор Huawei Mate 20: начинка, производительность

Вместе с семейством смартфонов Mate 20 дебютировал новый процессор – HiSilicon Kirin 980. Эту мобильную платформу на кристалле, содержащем 6,9 миллионов транзисторов, первой выполнили с соблюдением проектных норм 7 нм. По сравнению с 10-нм системами-на-чипе (Kirin 970) 7-нм процессор позволяет разместить на единицу площади в 1,6 раза больше элементов и добиться роста производительности на 20%, а энергоэффективности — на 40%.

В числе значительных изменений в архитектуре стоит, в частности, отметить ядра Cortex-A76, графический ускоритель Mali-G76 и двойной модуль нейронных вычислений NPU. К тому же, Kirin 980 использует новую схему процессора (Big+Middle+Little): два ядра Cortex-A76 (Big) работают на частоте 2,6 ГГц, ещё два, выступающих в роли Middle-ядер, тактируются частотой 1,92 ГГц, ну а частота четырех энергоэффективных ядер Cortex-A55 (Little) не превышает 1,8 ГГц. Здесь реализовали технологию, отвечающую за то, чтобы при выполнении любой задачи задействовались только нужные ядра. За счет этого выросла не только производительность, но и автономность. Сдвоенный "нейронный" сопроцессор позволяет "на лету" определять сюжеты фотографий для их оптимизации, а также, например, в реальном времени сегментировать изображение в видеопотоке. Связь у Kirin 980 тоже самая быстрая: модем LTE Cat. 21 обеспечивает, в случае поддержки нужных технологий сетью оператора, скорость до 1,4 Гбит/с на скачивание. На своем борту смартфон несет 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, максимальная тактовая частота которой может достигать 2 133 МГц.

Тестирование Huawei Mate 20. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei Mate 20. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei Mate 20. Результаты в бенчмарке 3DMark

Итак, Mate 20 "выбил" в AnTuTu свыше 300 тысяч "виртуальных попугаев", да и на других синтетических тестах выглядел очень достойно.

Встроенное хранилище в 128 ГБ на базе быстрой памяти UFS 2.1 можно расширить картами памяти нового формата NM Card еще на 256 Гбайт. Напомним, что поддержка стандартных карт microSD в Mate 20 отсутствует. К счастью, технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону USB-флешки.

Два модуля идентификации абонента в формате nanoSIM попеременно работают c одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Оба слота поддерживают сети четвертого 4G поколения, включая полосы частот 1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц (b3, b7 и b20). О гигабитных скоростях во всех российских сотовых сетях остается пока мечтать (для скорости 1,4 Гбит/с нужны сети 4.5G), поэтому смартфон ограничен стандартом связи LTE Cat.13 (DL), позволяющим достигать 400 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 (BLE), NFC и ИК-порт. Кстати, пиковую скорость Wi-Fi производитель обещает на уровне 1 733 Мбит/с. В дуэте с приложением "Виртуальный пульт" ИК-порт позволяет управлять различной бытовой техникой. Опция довольно полезная и часто незаслуженно забытая.

Помимо использования платежных сервисов, включая Android Pay, интерфейс NFC понадобится, например, чтобы узнать баланс транспортной карты "Тройка".

Для определения точного местоположения и навигации есть возможность использовать спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo и QZSS. При этом, 2-полосный GPS-приемник позволяет получать информацию сразу на двух несущих частотах – L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц), что существенно помогает в определении координат в условиях плотной городской застройки. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям служит режим A-GPS.

Обзор Huawei Mate 20: автономность

По сравнению с предшественником из прошлого поколения семейства – Mate 10, емкость несъемного аккумулятора в Mate 20 не изменилась и составила 4 000 мА*ч. Сертифицированное зарядное устройство Huawei SuperCharge (максимальная мощность 22,5 В*А) за полчаса заполняет батарею почти на 60%. А вот беспроводная зарядка, как у "старшего брата", отсутствует.

Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD+-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 9,5-10%. Такой результат вполне согласуется с утверждением производителя о том, что для реального "супер тяжелого" профиля нагрузок автономность составляет чуть более 11 часов.

В разделе "Батарея" можно самостоятельно настроить подходящий режим энергосбережения, включая "Ультра", управлять запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления и т.п.

Обзор Huawei Mate 20: особенности программного обеспечения

Смартфон Mate 20 работает под управлением свежей версии операционной системы Android 9.0 (Pie), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой EMUI 9.0. В этом лончере обычный стиль рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) можно поменять на стиль с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп одним пальцем от верхнего края экрана на шторке уведомлений и быстрых настроек открывает ползунок регулировки яркости и только пять переключателей, а вот после свайпа двумя пальцами можно сразу увидеть содержимое этой панели полностью. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.

Переход к настройкам домашнего экрана выполняется тапом с удержанием, либо прямым щипком. После чего легко изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет, обои и т.д.

Вместо традиционной панели со значками "Назад", "Домой", "Недавние приложения", для управления смартфоном можно воспользоваться либо жестами, либо кнопкой навигации, скрывая (при желании) три вышеназванных пиктограммы.

Активация нескольких движений в настройках позволяют, например, отключать звук, снижать громкость звонка входящих вызовов, отвечать на вызов и т.п. А вот с помощью костяшек пальцев можно делать скриншоты, делить экран между двумя приложениями, быстро запускать нужную программу.

В числе опций для управления одной рукой предлагаются "Миниокно" и "Перемещение клавиатуры".

После регистрации (до пяти) отпечатков пальцев, легко создать дополнительное препятствие для несанкционированного доступа к некоторым приложениям и личным папкам. Скорость работы дактилоскопического датчика просто отличная. Хотя биометрическая защита менее надежна, чем, например, традиционный пароль, PIN-код или графический ключ, для быстрой разблокировки смартфона она более удобна. Кроме того, сенсорная площадка сканера поможет отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео. Регистрация отпечатка пальца при этом не требуется.

В ряде случаев разблокировка Mate 20 с помощью распознавания лица оказывается более предпочтительной, чем использование дактилоскопического сканера (например, зимой, в перчатках и т.п.). Но поскольку ИК-датчика, увы, нет, то при недостатке освещения возможны проблемы.

Обзор Huawei Mate 20: покупка, выводы

Базовая модель технологического флагмана Mate 20, безусловно, заслуживает внимания не только благодаря своему металлостеклянному экстерьеру. Одной из главных особенностей этого аппарата стал мощнейший процессор с двойным модулем нейронных вычислений. Другой важнейшей "фишкой" Mate 20 оказалось трио тыловых камер с оптикой Leica и продвинутыми фото-возможностями с использованием функций ИИ. Среди других достоинств аппарата стоит отметить яркий HDR-экран, сертифицированную быструю зарядку Huawei SuperCharge и кодеки для качественного беспроводного звука. Не следует сбрасывать со счетов наличие в новом смартфоне интерфейса NFC, ИК-порта, 3.5-мм коннектора для аудио-гарнитуры и даже FM-радио.

Из замеченных недочетов в первую очередь обращает на себя внимание новый формат карт памяти Nano SD, которые существенно дороже и менее доступны, чем microSD того же объема. К тому же, защита только от брызг и отсутствие поддержки беспроводной зарядки для технологического флагмана выглядит уже несолидно.

Смартфон Mate 20 в фирменном интернет-магазине Huawei, на момент тестирования, предлагали за 57 770 рублей. Причем, в эту цену входил и подарок – беспроводные наушники Huawei FreeBuds (наш обзор здесь), за которые в отдельности просили 9 990 рублей.

Интересным конкурентом с точки зрения трех тыловых камер мог бы стать 6,4-дюймовый LG V40 ThinQ, но его в российской рознице пока даже не предвидится. Что же касается других флагманских аппаратов на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 845, например, 6,4-дюймового Samsung Galaxy Note 9 (наш обзор здесь) или 6,2-дюймового Asus ZenFone 5Z (наш обзор здесь), то при всех плюсах и минусах они вряд ли претендуют на адекватную замену Mate 20. Так что любителям мобильной фотографии стоит обратить внимание на другие модели Huawei, в частности, более доступный (49 990 рублей), но также оснащенный тройной тыловой камерой P20 Pro.

Итоги обзора Huawei Mate 20

Плюсы:

Мощнейший процессор с двойным модулем нейронных вычислений

Качественный IPS-экран

Трио камер Leica с поддержкой функций ИИ

Кодеки для качественного беспроводного звука

Сертифицированная быстрая зарядка Huawei SuperCharge

Интерфейс NFC и ИК-порт

3.5-мм коннектор для аудио-гарнитуры

FM-радио

Минусы:

Слабая защита корпуса от воды и пыли

Формат карт памяти NM Card

Нет поддержки беспроводной зарядки