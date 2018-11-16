Google закрывает лабораторию Schaft, в которой разрабатывались двуногие роботы и распускает ее сотрудников. Изначально Schaft был стартапом, созданной группой исследователей Токийского Университета.

В 2013 году он вошел в состав исследовательского подразделения Google. Эта команда менее известна, чем создатели собакоподобных роботов Boston Dynamics, тоже принадлежавшей Google, но это не значит, что она была менее успешной. В частности именно Schaft в свое время выиграли DARPA Robotics Challenge – это конкурс, организованный агентством перспективных разработок Пентагона, суть которого сводится к созданию робота, который смог бы заменить человека в случае серьезного техногенного бедствия, вроде аварии на атомной электростанции Фукусима.

А теперь к другим новостям. Японская компания Sharp сделала смартфон с двумя челками. Напомню, еще не так давно был силен голос тех, кто считал вырез на дисплее смартфона ужасным с дизайнерской точки зрения. Подробности – в программе Вести.net.