В России выбирают лучшие веб-сериалы страны. За первую премию борются видеоистории как от известных режиссеров и актеров, так и от простых пользователей. В объявленный накануне шорт-лист вошли 15 проектов, они были отобраны из 60 работ, и еще 50 сериалов заявлены на участие и находятся на стадии производства. То есть сняты, но смонтированы лишь пилотные серии.

Прямо сейчас все веб-сериалы из этого списка отсматривает профессиональное жюри и разделяет по номинациям. Сам жанр веб-сериал относительно новый для киносообщества. По сути это серия киноэпизодов, снятых для просмотра в интернете, на видеоплатформах или в онлайн-кинотеатрах. По словам организаторов премии веб-сериалы во всем мире активно развиваются последние три года. Новая аудитория – молодежь 17-19 лет, которые были рождены с интернетом в руках. Подробности – в программе Вести.net.