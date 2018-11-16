Мировой рынок "умных" колонок за последний год вырос более чем в два раза — на 137%. Если в III-м квартале 2017-го производители поставили 8,3 миллиона устройств, но за тот же период 2018 года — уже 19,7 миллиона. Об этом говорится в отчете исследовательской фирмы Canalys.

Лидерство вернула себе Amazon, уступившая первую строчку Google во II-м квартале. За три месяца компания Джеффа Безоса отгрузила 6,3 миллиона смарт-колонок Echo, поисковик — 5,9 миллиона. 70% мирового рынка пришлось на США (8,3 миллиона, лидеры — Amazon и Google) и Китай (5,8 миллиона), на котором господствуют Tmall, Xiaomi и Baidu. Третий по величине — Великобритания (1 миллион).

В процентном выражении доля Amazon составила 31,9% (+1,3% за год), Google — 29,8% (+187%), Alibaba — 11,1%, Xiaomi — 9,7%. HomePod в отчет не попал: ранее с Canalys говорили, что модель Apple с поддержкой Siri — третья по востребованности в США, но попасть в четверку лучших в мире она не смогла.

Первенству Amazon и Google, говорят аналитики, угрожает новый игрок — китайская Baidu. На конференции в ноябре компания сообщила, что её платформа для обработки естественного языка DuerOS установлена на более чем 150 устройствах (в августе их было 100 миллионов) и имеет свыше 35 миллионов активных пользователей в месяц.

Как ожидается, к концу этого года на мировой рынок будет поставлено 100 миллионов смарт-колонок (в 2017-м — 50 миллионов). Весь рынок, по данным Global Market Insights, к 2024 году будет оцениваться в $30 миллиардов.