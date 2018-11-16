На прошедшей неделю назад конференции для разработчиков компания Samsung показала несколько типов вырезов, которыми будут комплектоваться её устройства в 2019 году: от каплевидного Infinity-U до угловатого Infinity-V. Другой из вариантов — Infinity-O — подразумевает наличие не привычной "челки", а отверстия в верхней части дисплея, в котором уместятся фронтальная камера, датчики и прочая электроника.

Как сообщает корейское издание TheElec, именно такой тип выреза получит флагманский смартфон Galaxy S10. Его OLED-панель будет простираться от края до края, а у верхней кромки дисплея разместятся два круглых "островка": в одном спрячется селфи-камера, в другом — инфракрасный сенсор. Все другие датчики расположатся под дисплеем.

По информации СМИ, для сверления "дырок" в экране Samsung использует твердотельный лазер с диодной накачкой (DPSS). Вместе с этим ведется разработка нового пользовательского интерфейса: элементы строки состояния (включая время название сотового оператора, уровень сигнала и заряда батареи) будут отображаться по левую и правую стороны отверстий. Во время воспроизведения видео "фронталка" может быть спрятана за черной рамкой.

Ранее на этой неделе Samsung представила 8-нанометровый чипсет Exynos 9820, которым, скорее всего, будет оснащаться Galaxy S10. Покажут новинку, предположительно, в конце февраля следующего года.