Российская компания INOI открыла прием предварительных заказов на смартфон INOI 5X с вырезом в верхней части экрана — в духе "айфона". Заявлена новинка как первый в России "челочный" смартфон с ценником до 7000 рублей.

Начинка в нем весьма скромная. Аппарат поддерживает 4G-сети (LTE), располагает 5,5-дюймовым HD-экраном (1132x540 пикселей) с IPS-матрицей, 4-ядерным процессором MTK6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц, батареей на 2850 мАч, гигабайтом оперативной и 8 ГБ встроенной памяти (можно расширить при помощи microSD-карты емкостью до 128 ГБ).

Вместе с 5X выйдет INOI 5X Lite, который стоит на тысячу дешевле. Внешне "облегченная" модель ничем не отличается от обычной, но использует чипсет попроще (MTK6580) и может подключаться только к 3G-сетям. Работают оба устройства на Android 8 Go — упрощенной версии ОС, оптимизированной под слабые устройства.

INOI 5X продается за 6990 рублей, INOI 5X Lite — за 5990 рублей, уточнили Вестям.Hi-tech в пресс-службе. Обе модели доступны в черной, белой, розовой и красной расцветках. Старт поставок намечен на начало декабря.