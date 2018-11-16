Регуляторы США разрешили компании Илона Маска SpaceX вывести на орбиту 7518 микроспутников, которые покроют всю Землю доступом к широкополосной сети. Ожидается, что космические аппараты запустят в 2019 году и введут в эксплуатацию не позднее 29 марта 2014-го.

Весной Федеральная комиссия США по связям (FCC) одобрила запуск 4425 интернет-спутников SpaceX. Их разместят на высоте от 1150 до 1325 км, а новая партия из более чем 7 тысяч станций будут работать на другой высоте (335–346 км) и радиочастоте.

Вместе с этим в FCC напомнили об опасности загрязнения орбиты, что может грозить аппаратам SpaceX. "Даже объект шириной в сантиметр может нанести спутникам непоправимый ущерб", — сказал председатель ведомства Ажит Пай. В качестве примера он привел научно-фантастический фильм "Гравитация", в котором космический корабль был уничтожен из-за обломков орбитального мусора.

По оценкам ученых, по состоянию на 2012 год вокруг Земли вращалось свыше 500 тысяч единиц космического мусора: отработанные ступени ракет-носителей, отходы, обломки взрывов. В 2004-м таких объектов было почти в пять раз меньше, передает Bloomberg.

SpaceX хочет создать новую спутниковую систему Starlink, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным, гигабитным интернетом, а также обеспечить доступом к Сети даже самые отдаленные уголки планеты. Фирма Маска намерена разместить аппараты на низкой орбите, что позволит существенно сократить время отклика. Как ожидает SpaceX, задержка не превысит 25–35 мс (у современных спутниковых систем — около 600 мс), что близко к проводным услугам интернет-доступа.